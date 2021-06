Et si le Brésil boycottait sa propre Copa América ?

LF

Rebondissement en Amérique du Sud épisode 43.Et si la Copa América ne se jouait finalement pas du tout ? Après que le Brésil a obtenu son organisation, à la suite du retrait de la Colombie puis de l'Argentine , lescontestent et pourraient tout simplement boycotter la compétition.(Rogério Caboclo), témoigne Tite, le sélectionneur, en conférence de presse.(dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022).Le capitaine Casemiro ne s'est pas présenté comme prévu à la conférence de presse, laquelle a d'ailleurs commencé avec plus de deux heures de retard. Depuis l'annonce faite par la CONMEBOL, aucun joueur de lane s'est présenté devant les médias. Selon Radio Gaucha , radio basée à Porto Alegre, ils ne veulent pas disputer la Copa América. Cette demande viendrait notamment des Européens, qui se disent épuisés physiquement et désireux d'avoir des vacances. Mardi, le sénateur Renan Calheiros avait demandé à Neymar de boycotter la compétition, qui apparaît désormais comme le joujou de Jair Bolsonaro. Cette organisation en catastrophe - alors que le Brésil est le second pays le plus touché par la Covid-19 (plus de 430 000 morts à ce jour) - et le fait que les joueurs l'aient appris dans les médias, contribuent à augmenter la tension dans le groupeBientôt une Copa América avec uniquement de joueurs évoluant sur le continent américain ?