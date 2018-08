Et si Lacazette quittait déjà Arsenal ?

105

Et si Alexandre Lacazette animait les dernières heures du mercato européen ?Arrivé l’été dernier à Arsenal pour près de 60 millions d’euros, l’ancien joueur de Lyon ne serait pas contre l’idée d’un départ cette semaine... C’est en tout cas ce qu’avancent divers médias commeou le. Donc ça reste à prendre avec des gants et des grosses pincettes.Pour la faire courte, l’attaquant français ne serait pas hyper content de sa situation sportive chez les. Et pour cause, il a commencé les trois premières journées de Premier League sur le banc. Son entraîneur, Unai Emery , lui préfère Pierre-Emeryck Aubameyang, arrivé au dernier mercato hivernal pour 63 millions d’euros, à la pointe de l’attaque de son 4-2-3-1. En matière de stats, Lacazette en est à 17 buts en 41 matchs contre 10 réalisations en 17 rencontres pour le Gabonais sous les couleurs londoniennes.Et maintenant ? Les clubs français, espagnols ou allemands ont jusqu’à vendredi soir pour se positionner sur le joueur de 27 ans... Un joueur qui représenterait un sacré investissement pour des clubs qui chercheraient un 9 dans les derniers instants du mercato.Alors, que doit faire Lacazette ? Rejoindre le FC Séville qui vient de se faire piquer Mariano par le Real Madrid ? Faire un sacrifice financier et retourner à l’OL qui vient de perdre Mariano ? Prendre une année sabbatique et sortir un bouquin sur les plus beaux points de penalty du monde ? Rester à Arsenal et attendre qu’Aubameyang se blesse ou ne marque pas pendant trois matchs pour lui piquer sa place ?