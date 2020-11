Et si la VAR vous faisait gagner 10€ sur Uber Eats ?

Uber Eats offre 10 euros à chaque appel de la VAR. On vous explique.

Pendant #OLASSE on offre 10€* sur les commandes passées à chaque demande de VAR #MerciLaVAR ? pic.twitter.com/biNsbxrVqC — Uber Eats France (@ubereats_fr) November 6, 2020

Offre valable en France métropolitaine jusqu'au lundi 09/11/20 à 16h pour une commande sur l'application ou le site Uber Eats d'un montant minimum de 20€, hors frais de livraison et de service, selon horaires d'ouverture et couverture géographique de livraison des restaurants. Offre non cumulable, limitée aux 30000 premiers utilisateurs.

Et si on arrivait à vous faire définitivement aimer la VAR ?On l'a tous constaté, le temps que les joueurs se plaignent, que l'arbitre écoute son oreillette, qu'il dessine un carré dans l'air avec ses mains, qu'il décide d'aller consulter lui-même les images, qu'il les visionne plusieurs fois, qu'il se retourne, qu'il donne sa décision, on aurait quasiment tout le loisir de se poser, de boire un coup ou carrément de... commander à manger !Ça tombe bien, à l'occasion de la 10e journée du championnat de France, Uber Eats lance l'opérationC'est très simple : à chaque fois qu'un arbitre ira consulter la VAR, cela débloquera un code promo dechez Uber Eats Petit conseil tactique : à votre place, on préparerait la commande en amont, et on la passerait dès qu'un code promo sera débloqué pendant un match de Ligue 1 Uber Eats en suivant le hashtag #MerciLaVar sur le compte d' Uber Eats France