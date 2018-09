Et si la Liga devenait plus homogène ?

Mercredi, la soirée réservait un fait rarissime en Liga : le FC Barcelone et le Real Madrid se sont inclinés au cours de la même journée de championnat. Une anomalie sans doute révélatrice de la nouvelle ampleur sportive de l’élite espagnole.

Le Barça et le Real, ce n’est pas tout

Le règne européen en péril ?

Par Antoine Donnarieix

Aussi bien installé dans son siège du stade Sánchez-Pizjuán que les téléspectateurs devant leur écran, Julen Lopetegui pense sans doute avoir réalisé un coaching parfait avant ce choc prévu contre le FC Séville. Les éléments lui semblent favorables, puisque sa victoire poussive acquise le week-end dernier à Madrid contre l’Espanyol Barcelone avec une équipe remaniée se cumule aux déboires du FC Barcelone, leader malgré son nul contre Gérone (2-2) et surtout sa défaite toute fraîche contre la lanterne rouge Leganés (2-1) Une voie royale s’offre donc au Real pour prendre les commandes de la Liga avec son onze titulaire. Résultat des courses ? Las’effondre en trente-neuf minutes à Séville, terrassée par l’organisation en 3-5-2 de Pablo Machín (3-0). Le Real ne reviendra pas dans le match et encaisse une nouvelle défaite contre sa bête noire sévillane, déjà victorieuse desdix fois dans l’enceinte andalouse depuis le début du siècle. Un record.Voir le Barça et le Real perdre un match lors de la même journée, cela n’était plus arrivé depuis... la saison 2014-2015. Lors de cette même saison, les deux rivaux éternels terminaient aux deux premières places à respectivement 94 et 92 points, l’Atlético de Madrid complétant le podium... quatorze points derrière ! Si la Liga est désormais perçue comme un championnat tricéphale où l’Atlético possède des chances de remporter le championnat, un quatuor semblait se dégager au moment d’établir des pronostics sur les futures équipes qualifiées pour la prochaine C1 : le Barça, le Real, l’Atlético et le FC Valence, auteur d’un recrutement très clinquant sur le plan offensif (Guedes, Cheryshev, Batshuayi, Gameiro). Mais là encore, les cartes semblent déjà redistribuées : après six journées, les, tenus en échec à domicile par le Celta de Vigo (1-1), recherchent toujours leur premier succès en Liga et occupent la quinzième place du championnat avec cinq petits points.Dès lors, ces résultats anormaux sont-ils dus à la simple coïncidence ou peut-on y voir un réel changement dans cette Liga 2018-2019 ? Pour cela, il faut analyser les différentes équipes qui composent le championnat. Parmi elles, quatre équipes régulièrement invitées aux joutes européennes sont délestées d’une compétition cette saison : Villarreal, l’Athletic Club, la Real Sociedad et le Celta de Vigo. Avec leur tandem Iago Aspas-Maxi Gómez, les Galiciens sont les heureux détenteurs du meilleur duo d’attaque européen depuis le début de saison, avec 12 buts en 6 matchs. Avec un état d’esprit irréprochable et son jeune portier Unai Simón, l’Athletic Club était invaincu depuis le début de saison avec, entre autres, la réception du Real Madrid ponctuée sur un match nul (1-1). Une bonne dynamique coupée net par... Villarreal, vainqueur avec un Pablo Fornals de gala à San Mamés (0-3).Voilà donc de quoi ajouter une concurrence redoutable à tous les étages de la Liga. Surprenante, la victoire de la lanterne rouge contre le leader barcelonais constitue en réalité un simple exemple parmi d’autres : pas plus tard que le week-end dernier, le promu Valladolid s’arrachait à Vigo pour obtenir dans les arrêts de jeu un match nul aussi mérité que spectaculaire (3-3). Voir les plus gros capables de souffrir contre les plus petits, cela rappelle beaucoup la dynamique sportive de la Premier League, un championnat que la Liga cherche déjà à copier d’un point de vue économique. Niveler son championnat par le haut, cela implique aussi de multiplier les efforts à l’échelle nationale pour imposer sa suprématie. Et à l’image du football anglais, cela peut aussi entraîner un trou d’air dans les performances en Europe. Avec ses cinq C1 et quatre C3 acquises en cinq saisons, l’Espagne va devoir s’atteler à ne pas lâcher le flambeau du Vieux Continent à cause d’un championnat plus homogène.