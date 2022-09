Et si l’OM devenait enfin sérieux avec ses féminines ?

Malgré le départ de la dirigeante ayant orchestré la reprise en main de sa section féminine, l’Olympique de Marseille semble bien décidé à changer les choses économiquement et sportivement pour ses filles.

Sponsors locaux, inclusion et OM-PSG

« La remontée sur les deux prochaines saisons »

Jusqu’ici, à l’Olympique de Marseille, il y avait une section féminine parce qu’il fallait bien en avoir une. C'était dans l’air du temps. Médiatiquement, les quelques journalistes téméraires souhaitant s’y intéresser étaient rapidement renvoyés dans leurs cordes par Christophe Parra, grand patron de l’équipe de 2011 à 2022. Faut dire que les médias, ce n’était pas son truc à Christophe, mais vraiment pas. N’allez pas non plus imaginer que le fait qu’un Américain soit arrivé à la tête du club ait changé quoi que ce soit au sort de ces dames. Depuis 2016, l’équipe a surtout fait l'ascenseur, dans un sens comme dans l’autre, entre la D2 et la D1. Mais ça, c’était avant.À l’été 2021, Nathalie Nénon-Zimmerman débarque dans les bureaux de la Commanderie en qualité de directrice générale adjointe, chargée du marketing et des revenus. Sur le papier, elle avait toute latitude pour faire comme tout le monde : ignorer l’équipe féminine. Mais, encouragée par le président Longoria, elle va en faire un projet personnel., expliquait-elle en mars 2022 au média local. Vu que dans l’intitulé de son poste, il y avait le mot « revenus » , elle va échafauder un plan simple pour financer ses ambitions pour l’équipe. Pas question de compter sur les très faibles contrats TV, d’autant plus en D2, elle décide donc de se tourner vers les entreprises locales. Celles-ci sont démarchées pour devenir des partenaires privilégiés qui, en échange de leur patronage, bénéficient du rayonnement de la marque OM associée à des valeurs deselon les termes utilisés par Joël Chassard, président du directoire de la Caisse d’Épargne CEPAC, dans le communiqué officialisant l’arrivée du premier partenaire fondateur le 19 avril dernier.Depuis, Nénon-Zimmerman a quitté l’OM, mais son plan a survécu. La CEPAC donc, mais aussi le Département des Bouches-du-Rhône, Onet, JEFCO, Randstad et Puma accompagnent désormais les filles de l’OM Campus. Le modèle économique du futur pour le foot féminin ?, explique Luc Arrondel, co-auteur deÉconomiquement, la direction est claire. Et sportivement, où va l’OM ? Il a été décidé de tout changer là aussi, à commencer par le responsable de la section que le club a été chercher chez la référence européenne du foot féminin. Un Olympique, lyonnais celui-ci. Alban Sánchez, 26 ans, raconte son arrivée sur la Canebière :Avant de détailler l’orientation donnée à son nouveau club cet été :(Yacine Guesmia, Ludovic Rossi, Alexandre Germain)Les locales Yrma Mze Issa ou Sarah Zahot ont ainsi effectué leurs retours cet été dans leur club formateur où évolue toujours la précieuse Jenny Perret au milieu, le tout encadré entre autres par les expérimentées Ashley Clark devant ou Karima Benameur Taieb dans les bois.Sur le banc, le mutique Christophe Parra a donc laissé sa place à un Yacine Guesmia ambitieux, mais pas pressé :(Rires.)L’ambition de remporter tous ses matchs relève surtout de la lapalissade - d'autant que la première de la saison a vu les Phocéennes s'imposer 8-0 contre Nîmes -, mais le retour d’une quelconque ambition chez les féminines de l’OM, c’est déjà beaucoup...