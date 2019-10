Et si Kylian Mbappé était en fait un excellent supersub ?

Remplaçant au coup d'envoi du match de Ligue des champions entre Bruges et le PSG, Kylian Mbappé est entré en jeu au retour des vestiaires. Avant d'inscrire un triplé et d'offrir une passe décisive pour valider la manita des Parisiens (0-5). De quoi prouver que l'attaquant français a tout du supersub idéal ?

82% de ses buts inscrits en seconde période

Par Steven Oliveira

Neuf minutes. C’est le temps qu’il a fallu à Kylian Mbappé pour faire trembler les filets après son entrée en jeu à la place de Choupo-Moting. Soit quatre minutes de plus que face à l’OGC Nice. Le point commun entre ces deux buts ? L’attaquant français a commencé la rencontre sur le banc avant d’entrer en jeu et donner de l’air à un PSG qui souffrait légèrement depuis le retour des vestiaires. Que ce soit à Nice où à Bruges. Sauf qu’en Belgique, Kylian Mbappé ne s’est pas contenté d’inscrire un pion et d’offrir une passe décisive. Non, le champion du monde français a de nouveau délivré un caviar à Mauro Icardi, puis ajouté deux autres buts dans la foulée. Devenant ainsi le premier joueur à inscrire un triplé en tant que remplaçant en Ligue des champions depuis Joseba Llorente avec Villarreal en octobre 2008.Mais ce qu'OptaJean ne dit pas, c’est que deux ans avant l’attaquant espagnol, un autre homme avait réussi pareille performance face au Celtic : Ole Gunnar Solskjær, considéré aux yeux de tous comme le plus grandde l’histoire. De là à ouvrir une nouvelle voie dans la carrière de Mbappé ? Lui, en tout cas, ne semble pas franchement excité par cette idée, ni par ce poste de remplaçant de luxe, comme il l’a expliqué au micro de RMC Sport : «» Traduction : Pablo Sarabia et Choupo-Moting, c’est bien sympa, mais le titulaire doit être moi.Alors oui, les plus malins diront que Kylian Mbappé aurait pu marquer sept buts à ce rythme-là s’il avait commencé la rencontre et joué les 90 minutes. Sauf que ceci est impossible à savoir. Et puis les dernières prestations du natif de Paris - et non de Bondy, rappelons-le encore - tendent à contredire ce point de vue. Avant sa blessure et son but contre Nice en tant que, Kylian Mbappé avait planté deux pions cette saison. Un premier contre le Stade rennais au Trophée des champions (2-1) et un autre face à Nîmes (3-0). Alors oui, l’international français était titulaire lors de ses deux rencontres, mais ses buts ont été inscrits en seconde période. Pas encore convaincus ? La saison dernière, Mbappé a planté 39 buts. Dont 32 après le retour des vestiaires. Ce qui donne un joli ratio de 82% de pions claqués en seconde période sur la saison 2018-2019.C’est donc un fait, Kyky est meilleur en seconde période. À l’image de son match face à Lyon le 7 octobre 2018 (5-0) où il rate à peu près tout avant la pause, avant de planter un quadruplé durant le second acte. Finalement, le fait que Kylian Mbappé marque plus en deuxième période s’explique par la fatigue accumulée par les défenseurs adverses et les espaces logiques qui se créent au fur et à mesure que le chronomètre tourne. Alors, à quoi bon lancer le Français dès le début du match lorsque les défenseurs sont regroupés et qu’ils ont les jambes encore fraîches quand Thomas Tuchel peut faire gambader Sarabia et Choupo-Moting ? Et ainsi garder Mbappé au frais pour le lancer quand les gambettes adverses sont lourdes. Car si le nouveau cauchemar de Bruges plante déjà autant en seconde période avec 45 minutes dans les jambes, imaginez ce qu’il peut faire en étant frais comme un gardon au retour des vestiaires. Et puis, cela pourrait permettre à Thomas Tuchel de résoudre son casse-tête offensif avec le retour d'Edinson Cavani et celui, d'ici quelques semaines, de Neymar. Toujours pas convaincu, Kyky ?