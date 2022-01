Et si Kylian Mbappé avait choisi le Cameroun...

Son père étant noué à Douala, Kylian Mbappé aurait pu choisir de représenter les Lions indomptables. Il y a quelques années, le clan Mbappé avait d'ailleurs échangé avec la fédération camerounaise, sans que les discussions aboutissent. Dans un monde parallèle, l'atout majeur du PSG a néanmoins dit oui à la Fecafoot. Tant mieux pour le Cameroun, qui aborde « sa » Coupe d'Afrique des nations en tant que double tenant du titre. Tant pis pour l'équipe de France, Emmanuel Macron et Eric Maxim Choupo-Moting.

Le Roi Lion

16 mars 2017. Au lendemain de la qualification de l'AS Monaco pour les quarts de finale de la Ligue des champions , Didier Deschamps a rendez-vous avec la presse. Quels joueurs seront retenus pour affronter le Luxembourg et l'Espagne ? Une annonce particulièrement scrutée sur le Rocher. Le sélectionneur égrène les noms. Pour la première fois, Benjamin Mendy en est. Djibril Sidibé et Thomas Lemar, eux, sont reconduits. Mais pas de Kylian Mbappé., commente le Bayonnais, lui préférant alors Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Florian Thauvin et Anthony Martial. Le jeune espoir monégasque attendra. Mais le gamin de Bondy n'a pas le temps, son esprit glisse ailleurs. Désormais en position de force pour négocier, son père Wilfried se (re)tourne vers la Fecafoot. Champion d'Europe U19 avec les Bleuets, Kylian Mbappé, 18 ans, porte désormais son regard de l’autre côté de la Méditerranée et compte devenir lui aussi indomptable.Première cape le 10 juin face au Maroc. Premier but deux semaines plus tard face à l'Australie, qui permet au Cameroun de s'imposer 2-1 et de croire à une qualification pour les quarts de la Coupe des confédérations. Le rêve se heurtera au réalisme allemand au match suivant, mais la promesse est déjà là et prend date pour la grande échéance du mois de septembre. En quête d'un billet pour le Mondial russe, le Cameroun ne réussit à prendre qu'un point contre le Nigeria. Une double confrontation qui enterre les espoirs d'une qualification et qui interroge sur le traitement du jeune Mbappé, remplacé à vingt minutes de la fin à Yaoundé. Les jours du sélectionneur Hugo Broos sont comptés. Samuel Eto'o Fils ne se prive pas pour le dézinguer en lâchant un cinglant :Son successeur Clarence Seedorf ne commettra pas la même erreur. Le Néerlandais est aux petits soins avec celui dont le transfert au PSG, pour 72 millions d’euros, en a fait le joueur africain le plus cher de l’histoire – avant d’être détrôné par Cédric Bakambu . Mbappé écarte Christian Bassogog de l'équation aussi facilement qu'un défenseur pour s'installer sur le côté droit de l'attaque du champion d'Afrique, à côté de Benjamin Moukandjo et Vincent Aboubakar. La MMA est formée. L'assurance d'en mettre plein les dents des défenseurs. L'ailier est dans son fauteuil lorsque les Bleus, menés par le génie français Anthony Martial, se vautrent en huitièmes de finale du Mondial, crucifiés par Sergio Agüero à la 90+3. Il est en revanche sur le terrain l’été suivant pour sa première CAN avec le Cameroun.Une accélération foudroyante et un doublé pour terrasser le Nigeria en huitièmes. Une menace constante face à l'Afrique du Sud en quarts. Une passe décisive contre l'Algérie, le pays de sa maman, en demies. Et un but en finale pour se défaire du Sénégal. Des performances qui lui offriront un premier titre de Joueur africain de l'année et une quatrième place au classement du Ballon d'or, derrière Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Des performances qui scelleront également la fin de la carrière internationale d’Eric Maxim Choupo-Moting. Mbappé est partout, même dans les pubs Pepsi. Dans cette vie-là, il n'est pas le parrain d'un bébé panda du zoo de Beauval, mais d'un lionceau du parc de Mvog-Betsi. Le jeune homme reste néanmoins toujours attaché à la France. Alors Emmanuel Macron tente de se le mettre dans la poche en lui passant un coup de fil lors d’une vidéo avec les YouTubeurs McFly et Carlito. Le président de la République flaire le joli coup de com. Malheureusement pour lui, il n’est plus dans les petits papiers du clan Mbappé. Big Mac n’a plus qu’à rire jaune au moment où le haut-parleur de son iPhone lui met un stop :Dommage pour sa cote de popularité, et pour ses ambitions d'être prolongé à l'Élysée.Le président camerounais Paul Biya, à l’inverse, échange régulièrement avec le prodige. Il lui dédie même une lettre dans les pages duen janvier 2022, avant l’entame de la CAN à la maison. Une CAN synonyme de répit pour les défenses de Ligue 1 et pour le record du Marocain Hassan Akesbi, meilleur buteur africain de l’histoire du championnat de France avec 173 réalisations sous les maillots de Nîmes, Reims et Monaco., s’enflamme le dinosaure, accroché au palais de l’Unité depuis 1982.Et pourquoi pas s'approcher du Ballon d'or. Pour l'attaquant camerounais, irrésistible au PSG, cela passera par quatre semaines de haute volée. Si possible à base de triplés et de quadruplés. Ce ne sera pas de trop pour toucher des jurés incapables, en 2019, de placer sur le podium un immense Sadio Mané