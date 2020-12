Et si Grealish devait tout au foot gaélique ?

Décisif toutes les 81 minutes en Premier League et rayonnant lors de ses premières représentations sous le maillot anglais, Jack Grealish enchante. À 25 ans, le capitaine d’Aston Villa est en train de mettre tout le monde d’accord. L’occasion de se pencher sur son passé de footballeur gaélique, loin d’être étranger à sa réussite actuelle.

Harder, better, stronger

Jack et le solo magique

Costaud partout

Super Jack at his best. @JackGrealish1's stunner at Old Trafford is our Goal of the Month for December! #AVFC #PL pic.twitter.com/bJucli8r6o — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 10, 2020

De Croke Park à Wembley

Par Quentin Ballue

Tous propos recueillis par QB, sauf mentions

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ainsi pourrait-on résumer la quasi-totalité des sorties des, cette saison. Si le club de Birmingham est redescendu de son nuage ces dernières semaines, son, lui, continue de tutoyer les sommets. Insaisissable, au moins autant que le capitaine du, l’héritier des Peaky Blinders affiche des stats à faire pâlir bon nombre de milieux offensifs - cinq buts et cinq passes décisives, en dix matchs de Premier League.Des temps de passage largement supérieurs à ceux de l'exercice précédent, qu'il avait bouclé avec huit buts et cinq. Un rythme effréné, surtout, plus rapide encore que celui d'Eden Hazard lors de sa meilleure saison outre-Manche (seize buts et quinze passes décisives, en 2018-2019). Des stats, mais aussi unincomparable et une audace que tout le Royaume a pu admirer cet automne sous le maillot descontre la Belgique. Tout ceci en partie grâce à un sport faisant fureur en Irlande, mais méconnu en Europe continentale : le football gaélique.Le jeune Jack Grealish s’adonne à cette pratique dès ses huit ans, ce qui semble logique vu ses origines irlandaises. Au pays du trèfle comme chez son voisin du Nord, le football gaélique demeure en effet incontournable. Martin O'Neill, Pat Jennings, Seamus Coleman ou Shane Long peuvent en témoigner. Le capitaine de l’équipe de France Antoine Duros décrit la discipline, savant mélange football/rugby/handball, de la manière suivante :Le football gaélique est aussi, et surtout, synonyme d’intensité., poursuit le Tricolore.Justement : si Jack Grealish brille aujourd’hui en Premier League, c’est en grande partie grâce à son activité. Au four et au moulin, leparcourt plus de dix kilomètres par match en moyenne. Un gros volume de jeu, donc, au service de la créativité.Parmi les meilleurs joueurs du Royaume en matière d'occasions créées ou dribbles réussis, le milieu offensif de 25 ans fait la pluie et le beau temps du côté de Birmingham. Étiqueté comme le danger numéro 1, Grealish est d’ailleurs le joueur du championnat anglais qui subit le plus de fautes. Près de cinq par rencontre, en moyenne. Une constante puisque c'était déjà le cas en Championship en 2018-2019, alors qu'il avait manqué un tiers de la saison pour cause de blessure. Tout sauf une surprise pour Niall Grace, qui l’a côtoyé à l’école et sur les terrains :(jongler avec le pied pour poursuivre sa course et ne pas faire une faute de marcher, N.D.L.R.)Président du John Mitchels Club, qui a accueilli l’ovni, Kevin McGinnity appuie :Et Antoine Duros d’embrayer, au sujet de ces qualités :Toujours provoquer puis encaisser, les contacts étant plus virils et le coup de sifflet de l’arbitre moins facile en foot gaélique., note Kevin McGinnity.De quoi s’étoffer physiquement, d’autant plus en croisant régulièrement des adversaires habitués au rugby, mais aussi mentalement., confirmait son père au, en 2019.(ancien entraîneur d'Aston Villa, N.D.L.R.)Ce même sport qui lui a permis de découvrir la plus grande scène, et d’y briller. En ce jour d’août 2009, leest présent sur la pelouse du mythique Croke Park à la mi-temps d’un match de championnat. Il marque un point pour l’équipe du comté du Warwickshire, devant quelque 80 000 spectateurs. Six années plus tard, c'est cette fois Wembley qu'il illuminera de sa classe à l'occasion d'une demi-finale de Cup contre Liverpool., estime Niall Grace.Choisir, c’est renoncer. Mais pas oublier.Les années ont passé, et Grealish n’a ainsi rien effacé. Victime d’une double fracture à la jambe fin septembre, Niall Grace a eu la bonne surprise de recevoir un message de son ancien coéquipier :Kevin McGinnity ne s'en étonne pas :, sourit-il. Un sport qu’il a quitté à quatorze ans pour se concentrer sur le ballon rond, avec la réussite que l’on connaît. Loin des pieds, toujours près du cœur.