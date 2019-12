Et s'il fallait croire en Leicester ?

Seule équipe capable de tenir le rythme infernal imposé par Liverpool, le Leicester de Brendan Rodgers est toujours deuxième de Premier League. Mieux : dimanche, les Foxes ont établi la meilleure série de victoires de l’histoire du club en première division. Mais où s’arrêteront-ils ?

Par Maxime Brigand

Birmingham, encore Birmingham. Le 28 janvier 2014, Leicester, alors dirigé par Nigel Pearson et en passe de soulever le Championship, est en ville. À St Andrew’s, et non à Villa Park, pour affronter Birmingham City et non pour se frotter à Aston Villa, mais pour un record, déjà : grâce à une victoire arrachée avec des buts de Lloyd Dyer et Jamie Vardy (1-2), lesaccomplissent alors la plus grosse série de succès de l’histoire du club. Une série qui s’étendra à neuf victoires après trois nouveaux points attrapés à Bournemouth. Cinq ans plus tard, nouveau voyage à Birmingham et nouvelle prouesse : en démonstration à Villa Park (1-4) dimanche, Leicester vient d’enregistrer le plus bel enchaînement de succès de son histoire en première division. Huit. Huit, comme le nombre de points qui séparent aujourd’hui lesde Liverpool, intouchable leader de Premier League.Huit, comme le nombre de matchs de Premier League consécutifs dans lesquels Jamie Vardy vient de planter. Pour info, la dernière fois que l’international anglais avait aussi bien enchaîné, Leicester avait été sacré champion d’Angleterre.Alors, dimanche, quelques minutes après la douzième victoire de la saison de Leicester en championnat, il fallait tendre l’oreille et écouter Brendan Rodgers pour saisir pour de bon que quelque chose est de nouveau en train de se passer avec ce drôle de club. Sans que personne n’y prête trop attention, d’ailleurs : «» Comment contredire Rodgers ?Oui, Leicester est bien redevenu électrique, puissant, émouvant. Mieux, cesn’ont pas l’air décidé à s’arrêter en si bon chemin, eux qui s'affichent après seize journées avec la troisième meilleure attaque du championnat et la meilleure défense. Rien que ça. Comprendre le pourquoi du comment, c’est d’abord s’arrêter sur Rodgers, justement, qui a prolongé en fin de semaine dernière son contrat jusqu’en 2025 alors qu’Arsenal commençait à lui tourner autour, et qui a surtout fait franchir un palier considérable à une équipe qui ne manquait pas de qualités à son arrivée, en février dernier. À écouter les explications de Jamie Vardy dans L’Équipe début septembre, le problème était même ailleurs : «(le successeur de Rodgers à Leicester, N.D.L.R.),Le premier changement apporté par Rodgers est justement le suivant : l’intensité. C’est d’ailleurs le premier marqueur de son Leicester, qui est devenu une machine à pressing assez incroyable. «, détaillait Rodgers à Jamie Carragher lors d’ un entretien tactique pour Sky Sports il y a quelques jours.» Car presser, c’est cool, mais bien presser, c’est encore mieux : «Compact dans le jeu, Leicester l’est également avec le ballon, l’objectif permanent de Rodgers étant «» le rythme de la rencontre, ce qu’il peut parfaitement faire grâce aux profils (Pérez, Barnes, Maddison, Tielemans, Vardy, Ndidi, Iheanacho) qu’il a à disposition. Grâce à ça, lessont devenus bien plus imprévisibles que lors de la saison de leur titre historique : le match à Villa Park l’a parfaitement prouvé, Leicester dépliant sur la piste quatre façons différentes de marquer autour d’un collectif harmonieux et capable de se trouver dans n’importe quelle position.Rodgers, lui, a conservé son principe tactique fondamental : l’utilisation d’un pivot seul. Seule différence, l’entraîneur nord-irlandais l’a accompagné de deux meneurs de jeu, Tielemans et Maddison. Un Maddison qui brille encore cette saison et que Brendan Rodgers comparait auprès de Carragher à son Jordan Henderson de Liverpool : «» C’est aujourd’hui la base du succès de ce Leicester, qui est l’équipe de Premier League qui tacle le plus (et réussit le plus de tacles), également porté par un Schmeichel de retour à son meilleur niveau, un Çağlar Söyüncü brillant, un Ricardo Pereira cinq étoiles et un Vardy toujours plus clinique. C’est surtout un groupe passé expert dans l’art de la transition défensive et qui n’a d’ailleurs encaissé aucun but sur une séquence de contre-attaque cette saison. Autre révélateur : Leicester a souffert face à Everton (2-1), a été bousculé par Watford (2-0), mais lesn’ont pas flanché, ce qui pousse à l’optimisme concernant leur fin de saison alors que Liverpool va aller se fatiguer au Mondial des clubs. Brendan Rodgers et ses gars possèdent actuellement une avance confortable sur City (6 points) et interrogé récemment dans, Ayoze Pérez a refusé de se planquer : «» Et Leicester est prêt.