Et si c'était vraiment l'année de Naples ?

Alors que les tifosi napolitains s’attendaient à vivre une saison de transition, leur équipe joue les premiers rôles sur tous les tableaux. Mais est-ce pour autant suffisant pour envisager une saison folle à l’issue de laquelle le Napoli raflerait tout : Scudetto et C1 ?

« C1 ou Scudetto ? Pourquoi choisir ? »

Par Maxime Renaudet, à Naples

Propos de Carlo et Paolo recueillis par MR, ceux d'Alessio Forgione par Julien Duez et Kvicha Kvaratskhelia dans le Corriere dello Sport.

Vainqueur sur la pelouse de la Cremonese dimanche (1-4) , le Napoli a enchaîné pour la première fois de son histoire un huitième succès consécutif toutes compétitions confondues. Une victoire tardive, mais fleuve qui permet au club napolitain d’être seul leader de Serie A. Même constat ou presque en Ligue des champions, où la bande de Luciano Spalletti est à la fois première de son groupe et la meilleure attaque de la compétition avec 13 pions marqués. Sans oublier le fait que 14 joueurs différents ont déjà marqué en Serie A ou sur la scène européenne, et que seul le Bayern Munich fait autant. Des statistiques qui font rêver les tifosi napolitains, lesquels sont sous le charme de cette cuvée 2022-2023., constate Carlo, supporter napolitain de 48 ans qui ne rate pas un match de l’équipe de Spalletti.(Kvicha Kvaratskheila, NDLR)Malgré ça, est-ce suffisant pour imaginer le Napoli soulever en fin de saison leet la Ligue des champions ?, juge Carlo.Effectivement, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich ou le Barça ont un effectif plus quantitatif, qualitatif et davantage rompu aux joutes européennes que celui du club d'Aurelio De Laurentiis. Mais les Napolitains, qui ont dézingué Liverpool avant d’aller l’emporter sur la pelouse des Rangers et de l’Ajax (ce qui n’est pas donné à tout le monde), ne semblent avoir aucune limite. Un peu à l’image de leur crack géorgien, justement., a-t-il répondu audans une longue interview publiée avant la rencontre à Crémone.Passeur altruiste ce week-end, Kvaratskhelia est également lucide en dehors du terrain. Car à Naples, leest bien un rêve que l'on évoque pour l'instant du bout des lèvres, sans doute de peur d'être à nouveau déçu. Alors, remporter la C1 en fin de saison, cela relève encore de l'inimaginable.Scudetto, expliquait Alessio Forgione à So Foot . Cette phrase de l'écrivain et supporter napolitain résume bien l'ambivalence qui règne dans la cité napolitaine, où ce début de saison excite les locaux, mais les contraint également à ne pas s'enflammer. C'est le cas de Carlo, d'Alessio, mais aussi de Paolo, qui habite à Aversa, une commune située à une quinzaine de kilomètres de Naples.Scudetto(2015-2018)Une réflexion de sage, d'autant que d'ici le début de la Coupe du monde au Qatar, le Napoli va jouer trois matchs de C1 et six journées de Serie A, dont trois rencontres importantes contre la Roma, l’Atalanta et l’Udinese. Après quoi, joueurs et supporters pourront faire les comptes, et peut-être, qui sait, rêver à voix haute.