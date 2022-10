Et si c'était l'année de Sochaux ?

Même s’il a perdu la première place lors de son déplacement à Valenciennes samedi dernier (2-1), Sochaux, devancé par Bordeaux (1er), Amiens (2e) et provisoirement Le Havre, réalise un début de saison convaincant, après un été agité et notamment marqué par le départ de son entraîneur Omar Daf à Dijon. Chez les Lionceaux, la Ligue 1, quittée en 2014 et qui était à portée de main en mai dernier, fait partie des ambitions d’un club qui s’en est donné les moyens.

« L'évidence » Guégan

Weissbeck : « Ne jamais banaliser les victoires »

Comme d’autres, tels le Paris FC, Saint-Étienne, Bordeaux, Dijon ou Metz – et les autres, qui se reconnaîtront facilement -, Sochaux était régulièrement cité parmi les prétendants à l’accession à la Ligue 1, réservée seulement à deux équipes, du fait du passage de l’élite de 20 à 18 clubs. Pas seulement parce que le FCSM, qui a un passé long comme le bras en Ligue 1, avait échoué à l’avant-dernier tour des barrages face à Auxerre (0-0, 5-4 aux TAB) en mai dernier. Cette saison, le Nanking Group, propriétaire du club, a décidé de revoir le budget à la hausse (il serait légèrement supérieur à 21 millions d’euros) et donc d’offrir à certains joueurs des salaires attractifs., embraye le directeur Samuel Laurent, qui gère la boutique au quotidien.Jusqu’à la défaite à Valenciennes, Sochaux occupait la première place du classement, après avoir accumulé six victoires consécutives entre la 4et la 9journée, inscrit 17 buts (contre 3 encaissés) et produit pas mal de spectacle, en torpillant notamment Pau (3-0), Niort (3-0), Laval (4-1), Nîmes (3-1) et Dijon chez lui (2-0), sous les yeux d’un Omar Daf impuissant. Le départ animé de son entraîneur en juin dernier a toujours du mal à passer pour Laurent, mais un simple coup d’œil au classement suffit à le consoler, puisque le DFCO lambine à une décevante douzième place., poursuit le dirigeant, dont le choix se portera sur Olivier Guégan (50 ans), l’ex-coach de Reims, Grenoble et Valenciennes, parfaitement aguerri à la L2.La préparation un peu chamboulée des Lionceaux, avec un mercato animé ayant vu 10 joueurs arriver et 11 partir, et un staff technique tout neuf aux commandes – Guégan est secondé notamment par Eric Guérit et Jérôme Monier – peut-elle expliquer leur début de championnat poussif (nul contre le Paris FC 0-0, défaites 0-1 à Grenoble et contre Amiens) ?, intervient Guégan. Le mutisme des Sochaliens lors des trois premières journées a été rapidement relégué au rang d’anecdote après le large succès dans le Béarn, où le capitaine Gaëtan Weissbeck, premier Lionceau à briser la glace, y a décelé les signes qui ont porté l’équipe vers les sommets du classement :On connaît la suite après le voyage à Pau : une série de cinq victoires, un football offensif, beaucoup de buts et une première place jusqu’à ce déplacement à Valenciennes., avait souligné, prémonitoire, Olivier Guégan à l’avant-veille du déplacement dans le Hainaut.L’échec à Valenciennes est venu rappeler toute la difficulté d’un championnat où le FCSM ne parvient pas à s’extraire depuis sa relégation en 2014., reprend Weissbeck, capitaine d’un effectif armé pour jouer les premiers rôles.Mais si l’ancien Niortais est pour l’instant le meilleur buteur de Sochaux, Guégan possède dans son effectif des joueurs capables de marquer., reprend Samuel Laurent.Et pour Laurent, la réussite d’un projet sportif passe aussi par une relation de confiance entre celui qui gère le club au quotidien et l’entraîneur. Samuel Laurent a son petit caractère, Olivier Guégan aussi., résume le dirigeant., confie le technicien, très à l’aise dans son nouvel environnement et qui a rapidement accroché avec le public de Bonal.Et accessoirement efficace sur le plan comptable.