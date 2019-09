Et si Batman avait été footballeur

Ce samedi, le Chevalier noir, dont la création remonte à 1939, fête ses 80 ans d'existence. Mais quelle aurait été la destinée de Bruce Wayne, s'il avait opté pour une carrière de footballeur, plutôt que de casser toutes les nuits des tronches dans les rues de Gotham City ? Récit de la plus gothique des épopées footballistiques.



70

Murges à la Batcave et le drame de Francky Two-Face

« J'ai foutu deux grosses tartes à Jack Nicholson »

Vidéo

Bromance anatomy

Vidéo

Par Adrien Candau

Tous propos recueillis par Vicki Vale et Jack Ryder.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

8 août 1997. La lumière blafarde des lampadaires éclaire une ruelle obscure de New-York. Bruce Wayne est agenouillé, seul, le regard perdu, une couverture chauffante sur ses épaules. Le coroner de la ville vient de refermer les sacs mortuaires qui enveloppent les cadavres encore chauds de ses parents, tout juste tragiquement assassinés par un voleur minable. «, racontera plus tard l'orphelin le plus célèbre du football mondial.» La rumeur veut que ce soit à ce moment-là que serait né l'esprit de revanche qui animera plus tard Wayne sur les terrains.Pour l'heure, l'adolescent est envoyé dans un orphelinat, où il touche ses premiers ballons. Beaucoup de buts marqués, de matchs de cour de récré remportés, quelques gueules cassées, aussi. Wayne est en colère. Le soir, il dort peu, passe ses nuits d’insomnie à grimper sur les toits pour contempler le clair de lune. En 2001, lors d'une tournée américaine du Real Madrid, c'est Alfredo Di Stéfano (dit Alfred pour les intimes) qui repère le, pour le prendre sous son aile : «» Les années passent, Wayne, qui fait ses classes à ladu Real, arrive au bout de sa formation footballistique, mais n'a toujours pas convaincu les gros pontes madrilènes. Son comportement y est un peu pour quelque chose. «» , déclare un de ses anciens coéquipiers de l'époque, qui préfère rester anonyme.Pas en odeur de sainteté à Madrid, Wayne signe alors au Valence FC, où il effectuera deux saisons contrastées. Plusieurs fois grillé pour excès de vitesse sur les autoroutes andalouses au volant de sa Lamborghini, le joueur fera scandale quand son amour trop prononcé des bolides lui vaudra à lui et à son ami Franck Ribéry un accident de bagnole gratiné, qui laissera des séquelles indélébiles sur le visage de l'ailier du Bayern Munich. «, confie aujourd’hui amèrement Wayne.Lors de la deuxième année andalouse de Wayne, Valence est également perturbé par une attaque en justice de l'éditeur de bandes dessinées américain DC comics , qui prétend que lesont réutilisé pour le logo de leur club le symbole d'un obscur super héros créé dans les années 1940, un certain « Bat Man » . Un personnage de second rang, qui n'est jamais passé à la postérité et dont les aventures ne sont plus publiées depuis 1951. «, balance une responsable du club valencien.» Unequi clôt définitivement les débats. En parallèle, les déboires extrasportifs de Wayne et du club espagnol n’empêchent pas l'Américain de cartonner en Liga : nullement freiné par ses nombreuses escapades nocturnes, l'attaquant - qui précise n'avoir besoin que de deux à trois heures de sommeil par nuit pour être dans une forme optimale - plante respectivement 17 et 19 buts dans l'élite lors de ses deux premières saisons en professionnel.De quoi lui valoir un transfert à Manchester United à 22 ans, où son goût pour la castagne dans la surface adverse et son sens du but font merveille. Rapidement adopté par les supporters, Wayne n'a néanmoins pas d'atomes crochus avec tous les membres du vestiaire mancunien : «» Si le courant ne passe pas entre Wayne et le Norvégien, l'Américain enquille les buts et les trophées avec United, ce qui lui vaut d'intégrer le nec plus ultra de la société britannique. Des milieux plutôt prout-prout, où son franc-parler et son goût pour la confrontation ne sont pas sans lui attirer des inimitiés : «Cinéma toujours, Wayne fait aussi la Une des tabloïds en fricotant avec une belle brochette d'actrices. Pris en photo au sortir d'une boîte SM au bras de Michelle Pfeiffer, Wayne, qui avouera «» , sera aussi vu en train de fricoter avec Anne Hathaway à Piccadilly Circus. Mais c'est surtout safusionnelle avec Robin van Persie, à la suite de son transfert à Arsenal en 2007, qui excitera la curiosité des journaux : hyper complices sur le terrain, les deux joueurs passent toutes leurs vacances ensemble et montent conjointement plusieurs entreprises, pour assurer leurs vieux jours, notamment un commerce de couvre-chefs farfelus astucieusement nomméUn cliché de Wayne, en pleurs au chevet de Van Persie après que ce dernier a été frappé d'une intoxication alimentaire au Mister Freeze en 2010, fera aussi le tour de la planète. Les photos de leur soirée mémorable au Harley Quinn, un établissement londonien très prisé de la communauté LGBT, ne manqueront pas non plus d'enflammer la toile. «, se marre aujourd’hui Wayne.» En 2019, à 38 ans bien tassés, l’Américain a en effet décidé de revenir aux bases, sur sa terre natale, du côté du DC United, à Washington. «"Tu sais, j'ai toujours aimé taper sur les gens, alors autant que ce soit sur les sales types."