Et revoilà Ighalo

Après l’élimination contre l’Argentine au Mondial 2018, Odion Ighalo avait été conspué et menacé de mort par les supporters des Super Eagles. Un an plus tard, après avoir refusé le Barça et permis au Nigeria de dompter le tenant du titre camerounais en huitième de finale, le voilà co-meilleur buteur de la CAN. Une réussite qui ne demande qu'à être confirmée, ce soir au Caire face à l'Afrique du Sud (21h).

Pas le temps de niaiser

Le Barça, c'est pas Shenhua

Par Maxime Renaudet

» Ce soir-là, les excuses d’Odion Ighalo ne suffiront pas pour calmer la haine des supporters nigérians. Frustrés par la défaite contre l’Argentine et l’élimination, ils s’en prendront ouvertement à leur attaquant sur les réseaux sociaux, allant jusqu'à le menacer de mort. Mais samedi, après son doublé contre le Cameroun , les langues de vipère ont pris congé et le sélectionneur Gernot Rohr a pu jubiler. Même Olubankole Wellington aka Banky W, rappeur et homme politique nigérian, a exhorté les supporters nigérians de s’excuser auprès d’Ighalo à la suite de sa performance XXL. Un juste retour des choses.En septembre 2018, alors que le Nigeria est au pied du mur dans les phases de qualification pour la CAN après une défaite contre l’Afrique du Sud, Gernot Rohr refait appel à Ighalo. «[...]» L’attaquant de Changchun Yatai (Chine), qu’il a rejoint en janvier 2017 contre 23 briques, donne raison à l’entraîneur allemand puisqu'il marque dès son retour, et met fin à un an d'abstinence avec les. Le mois suivant, Ighalo remet le couvert et inscrit cinq buts lors de la double confrontation contre la Libye.Mais à son retour de sélection, l’ancien compère de Troy Deeney à Watford ne peut empêcher la descente de son club alors qu'il a fini deuxième meilleur buteur de la première division chinoise. Inquiet pour le futur de son poulain, Gernot Rohr lui conseille en conférence de presse de vite rebondir. «» À l’hiver 2019, alors que le Barça cherche une doublure au poste de numéro neuf et le sonde , l’ancien de Grenade décline l’offre. «» , révèle-t-il à la BBC quelques semaines après s’être finalement engagé avec le Shanghai Shenhua.Dans la foulée, le repenti fait de nouveau surface dans la liste de Rohr et valide sa participation à la CAN, la première de sa carrière, à 30 ans. Remplaçant lors du premier match contre le Burundi, il entre en fin de match et inscrit le troisième but des siens. Titulaire le reste de la phase de poules, il a crevé l'écran face au Cameroun. Bien entouré par Musa et Iwobi, il inscrit un doublé et célèbre le premier but façon Nwankwo Kanu avant de délivrer une passe décisive au joueur d'Arsenal. Ce mercredi, contre l’Afrique du Sud, lestenteront de se qualifier pour le dernier carré et ainsi confirmer leur belle Coupe du monde de l’été dernier. Pour Odion Ighalo, le challenge est déjà relevé et sonavec Rohr est déjà un des tubes de l'été.