Et pourtant, l’OL va le faire

Piteusement éliminé de la Ligue Europa jeudi dernier, l’OL pouvait refermer le livre de sa saison après la claque reçue par West Ham. Encore 10e du classement la semaine passée, les Lyonnais sont désormais 8es à quatre points de l’Europe. Et si les Gones, opposés à Brest ce mercredi, allaient chercher un peu de bonheur malgré ce médiocre exercice ?

Le calendrier comme atout majeur

Un sursaut d'orgueil

Par Léo Tourbe

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

(sur Strasbourg, 4, glissait Peter Bosz après le match nul à Strasbourg (1-1) . Dix jours plus tard, l’OL n’est plus qu’à quatre points de la cinquième place, détenue par les Alsaciens, après son set collé aux Girondins dimanche dernier à Décines-Charpieu (6-1) . À la faveur d’une 32journée où leurs principaux rivaux pour l’Europe ont perdu des points, les Lyonnais ont donc fait la bonne opération, remontant de la dixième à la huitième place. Évidemment, il n’est pas question de s’enflammer après une victoire fleuve face à une dramatique équipe bordelaise, mais le calendrier des Gones est particulièrement abordable, surtout par rapport à ses concurrents directs.Il ne faut pas oublier que depuis quelques saisons, les adversaires abordables, l’OL ne les négocie pas forcément de la meilleure des manières et a une fâcheuse tendance à se fourvoyer. Toutefois, quand sur les six derniers matchs il y a quatre équipes hors du top 10, dont deux relégables, on peut être en droit de se dire que le sprint final se présente sous les meilleurs auspices. Seul gros morceau sur la route lyonnaise : Marseille qui recevra l’OL dans un bouillant Olympico le 1mai. Les Rhodaniens se présenteront au Vélodrome en tant qu’outsiders, un costume qui leur sied plutôt bien depuis quelque temps, notamment en Europe. Et s’ils font le plein contre Brest puis Montpellier, le moral des troupes sera au beau fixe.En étant huitièmes, les Gones n’ont plus leur destin entre leurs mains. Il leur faudra prendre l'aspiration comme Mark Cavendish, avaler la dernière ligne droite comme Marc Raquil et prier pour que leurs adversaires se prennent les pieds dans le tapis. Ça tombe bien, parce que le parcours des autres prétendants aux places européennes est semé d'embuches en tout genre. Lens (7) doit encore se coltiner le PSG, Nantes et Monaco. Les Monégasques (6), en grande forme récemment, voient Nice, Lille et donc Lens, se dresser sur leur chemin. Les Strasbourgeois (5) de Julien Stéphan sont clairement les plus mal lotis puisqu'ils vont encore devoir se farcir Rennes, Lille, Paris et Marseille. Un peu plus haut, Nice (4) va jouer Monaco et Lille, alors que Rennes (3) rencontrera encore Strasbourg, Nantes, Marseille et Lille.Même si la légende qui raconte que Lyon finit ses saisons en trombe est assez erronée - il n’y a qu’à voir l’année dernière -, les hommes de Peter Bosz pourraient exploiter un sursaut d’orgueil après un exercice 2021-2022 très compliqué. En tout cas, la gifle assénée aux Girondins dimanche est plutôt un signal positif, qui montre que les joueurs n’ont pas lâché leur coach et qu’ils n’abandonneront pas de sitôt. En revanche, une éventuelle qualification pour une Coupe d’Europe en mai prochain ne doit pas faire oublier tout ce qui a marché de travers cette année. Rien que le fait que l’OL soit dans cette position doit mettre la puce à l’oreille aux dirigeants, aux joueurs et à l’entraîneur. Mais accrocher le wagon européen fera pousser un grand « ouf » de soulagement à Jean-Michel Aulas. Et cela commence par renverser Brest ce mercredi.