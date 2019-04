Et Paris explosa

Démembré par le LOSC (5-1) en clôture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG a subi dimanche soir son plus gros revers de l’ère QSI en Ligue 1. Inexcusable, encore une fois.

L'attitude, mais pas que

Tout à revoir

Par Andrea Chazy

Cela faisait presque vingt ans. Vingt ans que le Paris Saint-Germain n’avait pas encaissé cinq buts lors d’un match de Ligue 1. Pour retrouver trace d’une telle déroute, il fallait remonter à un déplacement à Sedan, dans l'enfer du stade Louis-Dugauguez. C'était le 2 décembre 2000, au cours d'une soirée où Pius N’Diéfi avait rendu fou Eric Rabésandratana, Lionel Letizi ou encore Pierre Ducrocq, et surtout coulé à presque lui tout seul le club de la capitale avec un triplé. Ce soir, au stade Pierre-Mauroy, c’est Nicolas Pépé, auteur d’un but, de deux passes décisives et d’une expulsion provoquée, qui a récupéré la tunique encore chaude laissée par N’Diefi pour saigner un PSG fébrile au possible. Sauf que contrairement à la saison 2000-2001, où le PSG avait terminé neuvième, ce Paris du soir, lui, pouvait célébrer son huitième titre de champion de France . Rien à voir, vraiment.Perdre à Lille n’a effectivement rien de honteux. Mais perdre à Lille de cette manière, lorsqu'on est un club qui ambitionne d’arriver régulièrement dans le dernier carré de la Ligue des champions chaque année, ce n’est pas vraiment acceptable. Au micro de Canal + après la rencontre, Kylian Mbappé ne disait d’ailleurs pas autre chose : «» Des phrases, des mots qui résonnent alors que le PSG a encore un dernier (petit) effort pour choper l’Hexagoal et une finale de Coupe de France qui s’annonce disputée face à Rennes dans moins de deux semaines. Le problème est maintenant de savoir dans quelle forme le PSG va se présenter pour ces derniers matchs à enjeux de la saison.Ce dimanche soir face au LOSC , Paris a vécu une soirée galère du début à la fin. En perdant rapidement Thiago Silva sur blessure, puis Thomas Meunier . Des absences qui s’ajoutent à une longue série que Thomas Tuchel s’évertuait encore à énumérer après la rencontre : «» Si, tactiquement, Thomas Tuchel s’est sûrement trompé face aux Dogues, il est en revanche impossible de ne pas tendre l’oreille à une série d’arguments qu’il répète depuis le début de la saison, ou presque. Comment une équipe comme Paris peut-elle se retrouver dans cet état, en plein mois d’avril, au cœur d’une période où elle doit normalement se sublimer ?Peut-être finalement que l’humiliation subie face à Manchester United il y a un mois était un mal pour un bien. Car affronter le Barça Liverpool ou la Juventus avec trois arrières droits titulaires, Juan Bernat pas loin de jouer numéro 10 ou encore trois remplaçants valides, aurait fait tache. Fort heureusement loin de cette problématique, Tuchel doit désormais s’atteler à finir la saison avec ce qu’il a sous la main : «» Avec un tel revers face à une rayonnante équipe lilloise, ce ne sont pas seulement les onze Parisiens et leur entraîneur qui ont pris une violente torgnole en pleine poire, mais bien le PSG , la fameuse institution, à tous les étages. Et ce n'est pas la première fois.