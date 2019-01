Et Nantes clama son amour pour Emiliano...

Hier soir dans le centre de Nantes, plus d'un millier de Nantais avaient décidé de venir clamer leur amour pour Emiliano Sala et essayer de surmonter cette épreuve collectivement. Récit d'une soirée émouvante.

Ce transfert, c'était le bon moment pour lui, c'était une récompense. Finir comme ça... J'ai envie de dire "pas lui !" Trop gentil, trop exemplaire. J'en ai gros sur le coeur.

Par Jérémie Baron, à Nantes

Dans la capitale du 44, la mythique place Royale accompagne depuis des dizaines d'années les chavirements de la cité des ducs pour le ballon rond. Elle été assiégée lors des derniers titres des Canaris en 1995 et 2001, réinvestie lors de la montée dans l'élite en 2013 , et était encore noire de monde en juillet dernier au moment où Mbappé & co ont brodé une deuxième étoile sur le maillot bleu. Ce 22 janvier, c'est encore dans ce lieu que bon nombre de Nantais ont rendez-vous, mais malheureusement pas pour vibrer de la même façon. En ce mardi maudit, c'est l'esprit meurtri et les yeux embués que des centaines de supporters se rejoignent dans l'épicentre de leur ville, pour y affronter ensemble la disparition d'un être cher : l'unique Emiliano Sala À 18h30, un constat donne du baume au coeur : le peuple a répondu à l'appel improvisé et collectif né sur Internet et est déjà bien massé devant l'imposante fontaine (on dépasse les mille personnes), même si tous n'ont pas pu se déplacer. Cette fois, l'ambiance est bien plus pesante qu'un 15 juillet 2018 et les chants viennent encore plus du fond du coeur. Les « Emiliano, Emiliano, Emiliano Sala ! » résonnent au milieu du cercle d'immeubles, comme ils ont résonné cette saison dans les travées de la Beaujoire après chacun des neuf buts inscrits à domicile par le. Symbole de l'hommage, les tulipes jaunes sont quasiment dans chaque paire de mains, à tel point que le fleuriste du coin a été pris de court. «, raconte Zafer, venu se recueillir avec son fils Karan et qui refuse encore d'utiliser l'imparfait pour parler de l'attaquantMaxime, lui, s'est déplacé avec son toutou, qu'il a même affublé d'une tunique jaune et verte. «, déclare-t-il» Au sein d'une foule diverse, compacte et unie, quelques courageux n'ont pas hésité à faire tomber le manteau pour exhiber fièrement leur maillot floqué du nom du numéro 9. Chacun leur tour, les gens se fraient un passage pour venir déposer leurs fleurs sur un monticule d'écharpes, dessins, drapeaux - dont celui de l' Argentine , évidemment - et cierges, provoquant à chaque fois des salves d'applaudissements.Pour beaucoup, cette étrange journée a été longue et improductive, alors il y a un besoin de se livrer, d'échanger. Franck, la soixantaine quasi-atteinte, partage son chagrin avec un inconnu qui s'est retrouvé à coté de lui. «, lâche-t-il d'un ton résigné alors qu'un craquage de fumigène (jaune) a lieu au même momentQuelques larmes viennent trahir chez certains un attachement qui dépasse le football. Incognito, quelques membres du club sont présents, renforçant la symbolique de ce rassemblement. Et Laurent Gomis, éternel ambianceur de la Tribune Erdre, est également là, mais son tambour et son habituelle joie de vivre manquent à l'appel : «» Deux tours d'horloge sont passés, et la place a commencé à se vider, conservant au pied de son bassin la marque d'un émoi sincère. Parmi celles et ceux ayant du mal à quitter les lieux, Maryline raconte son Salagol : «» Pour beaucoup, le cafard sera difficile à surpasser. Alors désormais, et avant des prochaines échéances sportives qui s'annoncent glaçantes pour le FCN , ce sera l'heure de trinquer à la mémoire d'un joueur rare : de la trempe de ceux qui deviennent des membres de la famille.