La décision est tombée jeudi dans la journée, sous forme d'un communiqué : «» . Avec ses dizaines de milliers de pratiquants, et même désormais un championnat mixte et du walking foot, le foot populaire vient d'en prendre un coup.Et ses adeptes forcenés des stabils incertains, des créneaux municipaux âprement disputés à la FFF et des éclairages qui s'éteignent avant le fin de la durée réglementaire, doivent composer avec ce nouveau coup dur. «» philosophe-t-on du coté du SCNT (Sporting Club Nord toulousain). Même son de cloche chez le Patrice Lokomitiv 41 à Paris ( qui a participé au Vrai foot Day ) : «Autant de sagesse et de solidarité nationale ne suffisent néanmoins pas à dissimuler l'inquiétude devant cette future disette et surtout le risque de voir s'étioler cette grande camaraderie fsgtiste si particulière, notamment dans le foot à 7. «, enchaine-t-on pour le SCNT,» Le Patrice Lomotiv 41 partage le même constat, angoissé déjà à l'idée que la diète se prolonge. «D'où, parfois, une légère incompréhension, matinée d'un sentiment d'injustice, dont l'As Bombardiere dans les Bouches du Rhône se fait le porte-voix : « Les Red Socks lyonnais, sur leur groupe WhatsApp, évoluent dans un registre assez similaire, davantage désabusés : «» Et un autre coéquipier de remarquer «Et, après, que faire ? Dans le 13, on cherche déjà des solutions. «» Le SCNT, lui, se prépare surtout à tester sa patience et la solidité du collectif. «» Le foot d'en bas a-t-il peut-être plus le sens des responsabilités que l'UEFA ?