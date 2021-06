Et le cœur de Rome se remit à battre

Privé de supporters depuis plus d’un an, le Stadio Olimpico a de nouveau vibré vendredi. Et avec lui, c’est tout un pays qui baigne à nouveau dans une douce euphorie footballistique. Entre fan zone, retour au stade et présence d’un Obélix turc, la Ville éternelle a lancé son Euro de la meilleure des manières.

« Nous sommes des privilégiés d’être là, retrouver des peuples différents ensemble autour du foot, c’est fort. »

Obélix se prend trois pions

L’Italien, la tête de Turc

Passer d’un Clermont-Toulouse en Ligue 2 à un Turquie-Italie en ouverture de l’Euro, c’est la drôle de faille spatio-temporelle dans laquelle s’est engouffré Clément. C’est le virus qui l’y a plongé, mais la sensation de vertige est identique., se marre le jeune homme sur la longue avenue menant au Stadio Olimpico. Difficile de le contredire, mais qu'est-ce qu'il fout avec un flocage Benzema dans le dos en plein cœur de la Ville éternelle ?Message limpide, sa clique (Samuel, Gaël et Ben) explose de rire, et le Français de rappeler son chemin de croix pour débarquer ici, via Cracovie en Pologne, puis Rome. Ainsi va la vie des compétitions internationales où les horizons divergent, mais le GPS indique à chacun le même terminus. Prenez Mehmet et ses potes, tous grimpés sur une trottinette sur la Lungotevere Maresciallo Cadorna, à deux pas de l’enceinte., jure le Turc de 32 ans, débarqué de Bruxelles après avoir claqué 200 balles sur Viagogo pour choper une place. C’est surtout, dans le sens jouissif.Niveau patience, Giuseppe et son rejeton Vincenzo en connaissent un rayon. Les deux trimbalent des prénoms qui fleurent bon la Toscane et la bruschetta, ils n’en demeurent pas moins de solides bûcherons canadiens., rejoue Giuseppe avec sa version réelle de la moustache d’Assurancetourix.Niveau respect de ses parents napolitains, c’est le max. Le fiston considèrela possibilité de retourner au stade.Au milieu des chants, des pintes, dess’envolant vers les cimes, le cœur de Rome s’est remis à battre à l’unisson du Calcio ce vendredi soir.Et de sacrés loulous visibles uniquement lors d’un Euro ou d’une Coupe du monde ont refait surface, comme si la pandémie les avaient temporairement mis au placard. Moustache en ficelle, casque gaulois sur le crâne et tenue d’Obélix enfilée, Ufuk attire les caméras comme les mannequins sur la Croisette. Entre deux pintes – pas forcément les premières de la soirée – et quelques postillons, l'Allemand à la double nationalité entre chez Uderzo et Goscinny.Astérix ? Si la suite lui donnera finalement tort , il est l’archétype du galérien d’une compète.Et c'est parti pour un mois.Un brin de sincérité partagé par Vincenzo, pas canadien celui-ci, plutôt fan de l’Inter et sevré de gradins depuis 2019. Le Transalpin croit endes siens, considère l’arrivée de Mourinho à la Roma commeet verse dans l’honnêteté :Pendant que la Piazza del Popolo se remplit dans le centre-ville (2000 personnes ont assisté à la rencontre), des Français, encore, finissent une gorgée avant de passer les portiques du Stadio Olimpico., lâchent Giovanni, Thomas et Enzo, pendant que le dernier de la troupe, Hakandixit Thomas, a le maillot de la Turquie sur les épaules. Les racines, le chambrage durant la scolarité, il n’en fallait pas plus pour tourner légèrement, voire beaucoup, le dos à la France en matière de foot., rembobine Giovanni.Enfin hier, le plat de résistance était turc, et la Piazza del Popolo a explosé comme rarement ces derniers mois. Pas de quoi déboussoler Ufuk alias Obélix.