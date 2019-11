Estudiantes remporte le derby de La Plata

1

VLA

Quelques jours après sa victoire face aux Newell's Old Boys (0-4), le Gimnasia La Plata a pris du plomb dans l'aile puisque l'équipe de Diego Maradona a une fois de plus été défaite à domicile (0-1) lors du bouillantde La Plata face à l'Estudiantes. La rencontre était d'autant plus attendue et tendue que Maradona avait ouvert les hostilités dès son arrivée à La Plata , allumant le président d'Estudiantes Juan Sebastián Verón, qui avait critiqué ses méthodes après la Coupe du Monde 2010.Malgré une domination évidente du Gimnasia, l'Estudiantes l'a emporté sur le plus petit des scores grâce à un but de Mateo Retegui à la 57. Lequel a par la même occasion prolongé l'invincibilité des, qui n'ont plus été battus par leurs rivaux depuis neuf ans et demi. Avec cette défaite, le Gimnasia reste dans les profondeurs du classement désormais dominé par River Plate depuis sa victoire à Aldovisi.Retour au calme Plata.