Est-ce vraiment une bonne idée de dormir avec un maillot de foot ?

Pièce indispensable lorsqu'il s'agit d'aller au stade pour supporter son club de cœur, très utile pour aller taper la balle avec des amis, mais aussi pratique pour s'habiller au quotidien avec une tenue parfaitement accordée, le « T-shirt de foot » est aussi utilisé par quelques adeptes comme nuisette.

Mouiller le maillot et bâiller

Adrien Pagerie : « J'ai dormi avec le maillot de Thiago Silva »

Par Harrel Mbadinga Obame

Il est tard, le sommeil tape à la porte, et les paupières commencent doucement à vouloir baisser le store. Dans un élan de lucidité, vous parvenez à vous hisser jusqu’à votre armoire et vous saisir d’un pyjama de fortune. Il s’avère que le premier haut que vous attrapez est un magnifique maillot de votre équipe de foot favorite et c’est là que le dilemme se pose : dormir avec mon maillot, ça se tente ou pas ? Cette question, tous ceux qui possèdent une liquette dans leur garde-robe se la sont posée. Même des gens aussi géniaux que Zinédine Zidane. La preuve en une anecdote, concernant sa propre idole Enzo Francescoli et racontée dans les colonnes deBon, Zidane a eu au moins le réflexe de laver ce dit maillot, histoire de ne pas se lover dans la sueur de l'Uruguayen. Mais ceci dit, il y a fort à parier que, tout Zinédine qu'il est, lede l'époque a lui aussi sué comme tout monde à grosses gouttes dans son jersey. D'où cette question : est-ce vraiment raisonnable de dormir avec un maillot de foot ?Bien que chacun soit libre de tomber dans les bras de Morphée comme bon lui semble, certains vêtements semblent plus propices à une nuitée de qualité comme l’explique Linda Amine , psychologue clinicienne et spécialiste du sommeil :Légers et a priori confortables, les maillots de foot semblent donc entrer dans cette catégorie. Cependant, la spécialiste du sommeil recommande plutôt de privilégier des fibres naturelles, comme le coton, qui vont favoriser la régulation de la température et qui peuvent absorber l’excès d’humidité. Les matériaux utilisés pour répondre à des exigences de performance sportive sont eux généralement du polyester. Grosso modo, du plastique, donc pas forcément idéal pour la peau.Raison pour laquelle l'utilisation nocturne du maillot de foot ne fait pas l’unanimité chez des passionnés comme Adrien :Étant très attaché aux anecdotes et au design de ces derniers, le gérant de A French Football Shop concède que durant son enfance, il passait sa vie avec la tunique des clubs :Le rêve d’enfant, c’est également ce qui avait conduit Zizou à s’allonger aux côtés de sa compagne avec une flopée de panneaux publicitaires sur le corps. Ce maillot, transformé en une madeleine de Proust, a ravivé les souvenirs d’un jeune bambin qui chérissait le rêve de devenir footballeur professionnel. Rien d'étonnant pour les spécialistes, car si le confort physique est primordial, le bien-être psychologique l’est tout autant., reprend Linda Amine.Un autre joueur de haut niveau a apporté sa confession : Adrien Pagerie. L'actuel latéral gauche de Villefranche avait étiré une épopée en Coupe de France en 2019 jusqu’au pieu, après avoir accroché l’ogre parisien jusqu’en prolongation., témoigne-t-il.Un coup d’un soir qui s’explique par le prestige du propriétaire originel :Rien de tel pour rêver de grandeur. Et pour s'endormir dans un bain de transpiration brésilienne.