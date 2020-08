Est-ce la fin du foot à la récré ?

Depuis quelques années, certaines villes françaises ont entrepris de totalement repenser les cours de leurs écoles. Exit les vieilles cours bitumeuses dévorées par le terrain de foot roi, place à des espaces plus apaisés, et organisés de façon à promouvoir une plus grande mixité entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Mais alors, est-ce que ça signifie la fin du ballon rond dans les cours de récré ?



20% des élèves, 70% de l’espace, 90% des cours de récré

« Le foot, c’est aussi une injonction pour ceux qui y jouent »

C’est un souvenir auquel beaucoup d'enfants devenus adultes pourront sans doute s’identifier. À peine la sonnerie carillonnait-elle la fin de la classe qu’une nuée de gamins se précipitait à grandes foulées au centre de la cour de récréation dans le but d’y mettre des grands coups dans un ballon en mousse. Sur le terrain de fortune, où les arbres pouvaient faire office de poteaux et où les limites n’étaient parfois dessinées que dans la tête des joueurs, les places étaient souvent chères : on a beau être loin de la Ligue 1, un match de foot, ça ne se joue pas non plus à 150. Pourtant, même loin du monde des pros, le terrain de foot est toujours au centre de la cour de récré, au centre des attentions. Il prend tout l’espace. Et tant pis pour ceux qui n’y sont pas admis.Des nombreuses raisons qui ont pu pousser des villes comme Trappes, Rennes, La Roche-sur-Yon ou tout récemment Grenoble à entreprendre la refonte de certaines de leurs cours de récréation, la place qu’y prenait le football figure en bonne position. Pour cause : le terrain, au centre, indétrônable, n’est occupé que par une poignée d’élèves, le plus souvent des garçons, et relègue aussi symboliquement que physiquement les filles, mais pas seulement, à la périphérie de la cour. Si le grand penseur français Aimé Jacquet faisait du football le «» , c’est le cas dès le plus jeune âge : «, conclut un rapport de l’Unicef daté de 2018 sur les inégalités filles-garçons.. » Comprenez : la cour de récréation est l’antichambre d’une société sexiste, ou au moins discriminante, et la pratique cloisonnée du football en est l'un des symboles.Un constat qui n’a pas de quoi réjouir, et qui est généralisé. Pour Édith Maruéjouls, géographe du genre spécialisé dans l’enfance et co-autrice du rapport de l’Unicef, cette dominance du foot concerne «, » avec un terrain qui «» alors même que «» . Au-delà des chiffres, le constat amer que même chez les plus jeunes, les préjugés de genre ont la peau dure : «, poursuit-elle.» Ancien maire adjoint à l’urbanisme de Trappes, où il a supervisé le réaménagement de plusieurs cours d’école, Thomas Urdy abonde : «» Dans sa ville, plusieurs écoles ont été réaménagées, dès la maternelle, pour favoriser la mixité dès le plus jeune âge et donc, par ricochet, réduire l’influence du foot à la récré. «, poursuit Urdy.Alors à quoi on joue, si on ne joue pas au foot ? Et, surtout, est-ce qu’une cour mixte veut dire une cour où le football n’a plus droit de cité ? Évidemment, non. Surtout que ce serait difficilement réalisable, vu la place du foot dans notre société. «, estime Thomas Urdy.» Alors on réorganise l’espace, on déplace si possible les terrains de foot sur le côté pour faire de la place, au centre de la cour, à des espaces de jeu communs, mixtes, avec des activités choisies par les enfants car «» , estime Édith Maruéjouls, «» .Dans certaines écoles, on instaure même des récréations sans football, spécifiquement, pour laisser la place à d’autres jeux, d’autres sports. «» , relève Thomas Urdy de son expérience à Trappes, «» . Deuxième constat : les enfants s’y plient avec plaisir. «estime Maruéjouls.» Parce que faire vivre d’autres activités ne veut pas forcément dire tuer le football.