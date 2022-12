Espagne, montre-nous ton vrai visage

SOFOOT.com // Mondial 2022 // 8es // Espagne-Maroc

La plus large claque de cette Coupe du monde infligée au Costa Rica, suivie de deux prestations plus incertaines face à l'Allemagne et surtout au Japon. Après avoir avancé masquée durant la phase de poules, l'heure est venue pour l'Espagne de sortir du bois.