Espagne : la chute d’un modèle

L’élimination de la Roja dimanche, à Moscou, valide une impression vue depuis le début du Mondial : l’écart de talents entre les nations a conduit à la réduction de l’espace-temps pour les constructions offensives. Et cela ramène le foot à son état premier : un jeu d’émotions.

Une machine à circuits pré-enregistrés

« Rien ne se passe »

Par Maxime Brigand, à Saint-Pétersbourg

Il y a plusieurs mois, Xavi avait prévenu : «» Nous y voilà. Moscou, une après-midi de juillet : un temps lourd, le stade Loujniki qui fume de partout et l’Espagne qui tombe, finalement, au bout d’une partie de roulette russe. Que s’est-il passé ? La nation la plus extraordinaire de son époque a rendu la copie la plus ordinaire possible, un ensemble bourré de statistiques délirantes et d’un lancinant ronronnement qui aura fini par bercer l’Espagne elle-même. Les chiffres : face à la Russie, dimanche, laa exactement échangé 1113 passes, dont 90% réussies, là où le pays hôte, enfermé dans un bunker, s’est contenté de quelque 290 échanges.On en revient à Xavi , qui expliquait à propos du petit monde des chiffres ceci, toujours dans le même entretien donné àil y a quelques mois : «"Sur 100 passes, 80 ont été réussies."» Et c’est tout un monde qui explose.Pourquoi ? Parce que cette Coupe du monde est un big-bang : pour la première fois de l'histoire, un Mondial est dévoré à ce point par les chiffres et les experts de la data. Plus que jamais, tout doit être prévisible, ordonné, calculé, comme s’il fallait tuer l’émotion et l’imprévisible. Tout cela a conduit à deux issues : d’une part, tout se sait, tout se prépare mieux qu’avant grâce à la technologie ; d’une autre, ce qui est une suite logique, un adversaire plus faible (la Russie, l’Iran, l’Islande, le Mexique...) peut se préparer en conséquence. On l’a déjà vu à plusieurs reprises depuis le début du tournoi et tout ça confirme une chose : aucune formule mathématique ne peut expliquer le déroulé d’un match, et la technologie est l’inverse de l’émotion. Un joueur de foot n’est pas un robot, c’est une machine à créer des idées, à inventer des espaces et à ouvrir des possibilités pour ceux qui l’entourent. Dimanche, c’est un monde qui est tombé : qu’on ne se plante pas, l’Espagne n’est pas une armée de calculatrices, mais elle est devenue en Russie son propre problème en devenant une machine à circuits pré-enregistrés. Alors oui, pour la faire sauter, cela nécessite un plan parfait : celui du Mexique contre l’Allemagne, celui de l’Islande face à l’Argentine et enfin celui de la Russie pour venir finalement lui couper la tête, pour ne citer qu’eux (l’Iran a aussi été parfait contre l’Espagne lors de la phase de poules).Après la rencontre, Stanislas Cherchesov, le colonel de la, n’a pas dit autre chose : «(...)» Tout sauf faux, là où Fernando Hierro s’est contenté d’expliquer qu’il était «» . Non Fernando , c’était simplement leur seule façon de s’en sortir et c’est ce qui rend plus belle la chose, aussi cruelle soit-elle, sans oublier que l’Espagne est arrivée à cette Coupe du monde au milieu d’un chantier interne monstrueux. Reste que dimanche, Hierro s’est aussi pris les pieds dans le tapis et a perdu tous ses paris, notamment celui de ne pas titulariser Iniesta d’entrée ou de faire sortir Diego Costa à dix minutes de la fin. L’image de fin aura été la suivante : des joueurs au sol, figés comme pendant les 120 minutes passées à tourner comme des abeilles sans arriver à piquer autrement que sur un coup de chance qui aura permis à Ignashevich de tromper Akinfeev dans le premier quart d’heure.Enfin, c’est la fin d’un modèle : un système longtemps triomphant, le jeu de possession au sol, qui doit aujourd’hui s’adapter à un effet de surprise qui ne fonctionne plus. Dimanche, on aura vu lajouer une partition sans interruption, et c’est le problème. C’est aussi ce qui aura fait dire dès la mi-temps à Cesc Fàbregas , au micro de la BBC, que ses anciens partenaires avançaient sans direction : «(...)» Cela confirme surtout que ce Mondial est celui des audacieux, des joueurs, des émotionnels : la France l’a montré contre l’Argentine, et la Croatie l’avait prouvé face à la même. Et peut-être qu’au fond, ce qu’il manque à cette Espagne qui gagnait, c’est simplement Xavi : la dose d’invisible dans un ensemble devenu facilement lisible. Un ensemble qui souriait, qui vivait, et qui n’a aujourd’hui plus que les chiffres pour pleurer.