Eskişehirspor pleure Kaan Öztürk

C’est avec beaucoup de tristesse qu'Eskişehirspor, l'un des clubs les plus emblématiques du football turc, a annoncé la disparition tragique à la suite d'un accident de voiture du jeune Kaan Öztürk, 20 ans. Il est mort en ayant porté un seul maillot, celui du club de sa ville natale, celui du club de ses rêves.

Élégant et prometteur

Hommages en masse du football turc

Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/WAQm7ePGtC — Eskişehirspor #EvdeKal (@Eskisehirspor) April 21, 2020

Par Diren Fesli

Il avait fêté ses 20 ans le 11 avril dernier. Neuf jours plus tard, Kaan Öztürk est mort dans un accident de voiture. Selon les informations dévoilées par la presse turque, le jeune milieu de terrain aurait perdu le contrôle de son véhicule dans la soirée du lundi 20 avril, alors qu’il revenait de la ville de Kütahya. Ce sombre périple s'est alors terminé dans un lampadaire. Malgré l’intervention du corps médical, Kaan Öztürk n’a pas pu être sauvé. Le joueur de l’équipe réserve d’Eskişehirspor s’est tragiquement éteint, laissant derrière lui un club à nouveau endeuillé par la perte d’un de ses joueurs, après Ediz Bahtiyaroğlu disparu en 2012 à l'âge de 26 ans après une crise cardiaque.Kaan a intégré le centre de formation du club de sa ville natale d’Eskişehir à l’âge de 11 ans. Très rapidement repéré par le club légendaire de sa ville, vainqueur de la Coupe de Turquie 1971 et surtout connu pour l’ambiance bouillante de son ancien stade Atatürk, le jeune Turc a su faire ses preuves durant ses années de formation. Ses efforts ont payé avec la signature de son premier contrat professionnel avec Eskişehirspor en 2017 à l’âge de 17 ans. Reconnu par ses entraîneurs pour son aisance balle au pied et sa facilité à mettre dans de bonnes conditions ses partenaires, il a vite fait ce qu'il fallait pour être rangé dans la catégories des joueurs au talent précoce. Si bien que l’heure d’aller taper à la porte de l’équipe première était sur le point d'arriver. Auteur de 18 buts en 120 rencontres chez les jeunes, Kaan n'était peut-être pas le meilleur buteur de l'académie, mais assurément l'un des plus doués et l'un des plus élégants balle au pied. Il faisait partie de la relève tant espérée par l’actuel 18et dernier du classement de la deuxième division turque. Régulièrement blessé lors de cette saison, il avait porté le maillot de son équipe U21 à neuf reprises dans l’exercice 2019-2020.Eskişehirspor n’a une nouvelle fois pas été seul à partager cette grande tragédie. Comme en 2012 lors du décès d'Ediz Bahtiyaroğlu, les grands clubs stambouliotes comme Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş ont publié un message de soutien sur leurs réseaux sociaux, très rapidement imités par la quasi-totalité des clubs du paysage footballistique du pays.L’hommage le plus attendu reste celui du groupe de supporters le plus important du club d’Eskişehir, « Nefer » , qui est respecté à travers tout le pays pour son attache inégalable à ses joueurs et son club malgré les périodes très compliquées que vit ce dernier. En effet, Eskişehirspor, qui se bat pour son maintien en seconde division turque, doit faire face à de sérieux problèmes financiers et des sanctions de la part de la Fédération turque lui ayant infligé 15 points de suspension, combiné à une interdiction de recrutement. Kaan suivra désormais de tout là-haut les nombreuses luttes qui attendent Eskişehirspor, un club dont il rêvait de partager les joies et les galères.