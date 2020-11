Escroquerie, agressions sexuelles : la triste fin du KSV Roulers

Relégué en Nationale 1 (D3) au mois de mai, le KSV Roulers devait éviter la faillite grâce à de nouveaux investisseurs. Mais après un recrutement massif, le projet s'est transformé en mirage, laissant tout un effectif sur le carreau. Depuis, le club belge a disparu, et son directeur sportif, Jolan Fund, est en geôle pour escroquerie et agressions sexuelles.

Le souffle du vent

Le 27 juillet 2020, dans la salle de presse du KSV Roulers, le nouveau directeur sportif, Jolan Fund, fait face aux journalistes. Débraillé et l'œil amusé, il regarde défiler ses huit nouvelles recrues, dont le Français Alexandre Arenate. Formé au PSG et passé pro au Red Star, avant de filer en Belgique en 2016, le joueur de 25 ans entend participer au retour du Esvee en D1B. Un projet ambitieux pour une équipe qui en a été reléguée en mai, la faute à sa propriétaire Xiu Li Dai, qui a refusé d’apporter les garanties bancaires exigées par la commission des licences. Heureusement, pour éviter la faillite, Fund a trouvé de nouveaux investisseurs, dont le Sporting Portugal.Vaste blague puisque après une seconde vague de recrues, les premiers doutes s’installent., rembobine Alexandre Arenate, qui a côtoyé Presnel Kimpembe et Kingsley Coman au PSG.Trois mois après la fin d’une aventure éphémère, Alexandre rumine encore ce début de saison avorté.Le Français de 25 ans n’est pas le seul dans cette situation puisque 23 joueurs sont arrivés libres à l'intersaison. Il reste néanmoins conscient qu’il n’est pas le plus à plaindre.Certains faisaient même la route tous les jours, en provenance des Pays-Bas ou de Bruxelles. C'est le cas de Thomas Doore, arrivé de Saint-Trond :Le 6 septembre, le président Yves Olivier annonce que les prétendus investisseurs ne viendront pas, et que des contrats ont été rédigés avec de fausses signatures, suspendant de leurs fonctions Jolan Fund et Diederiek Degryse. Avant que ce dernier ne contre-attaque :[...]Refusant de s'exprimer sur l'affaire tant que des procédures sont en cours, l'ex-CEO du Esvee a bien fait de se dissocier de Jolan Fund. Car deux jours plus tard, la presse flamande révèle que le parquet de Courtrai enquête sur ses magouilles au club, tandis que celui d’Anvers a ouvert une enquête judiciaire pour agressions sexuelles et incitation à la débauche.Après ces révélations, Yves Olivier a bien tenté de trouver de nouveaux investisseurs, dont un industriel français spécialisé dans les boissons gazeuses. Mais le 11 septembre, il se rend à l'évidence : son club est en faillite à cause de Jolan Fund. Cet Anversois de 25 ans avait tenté de reprendre le Lommel SK, avant que le City Group ne s'en empare , jetant son dévolu sur Roulers. Ses faits d’armes précédents ? Avoir été gestionnaire de compte dans une entreprise de gazon synthétique, entraîneur des jeunes de divers clubs de la région d'Anvers, mais aussi président et gardien d'un club de futsal. Au Esvee, son jeune âge et son manque d’expérience ont étonné dès le début :, explique Thomas Doore.La saison dernière, alors qu’il était encore actif avec les U17 du KFC Duffel, Fund a proposé à certains joueurs des tests dans des clubs, en échange de faveurs sexuelles. Il a finalement été viré du club pour avoir falsifié son diplôme d’entraîneur, et fait consommer de l’alcool aux U17 après un match. À l’heure actuelle, cinq victimes se sont manifestées, mais toutes sont originaires de la région d'Anvers. Pourtant, à Roulers, l'attitude de Fund a aussi posé quelques questions."Si tu veux que j’augmente ton salaire, il faudra faire des trucs en plus", raconte Thomas Doore.Plus de deux mois après la mort du Esvee, Jolan Fund est toujours en geôle, la police belge continue d'enquêter, et de nombreux joueurs sont toujours sans club. C'est le cas de Thomas Doore et plus de dix joueurs arrivés cet été dans l'espoir de se relancer. Certains se maintiennent en forme avec un coach, d'autres font des essais à droite à gauche, et tous guettent l'évolution de la Covid-19 afin de savoir quand les championnats amateurs reprendront. À Roulers, le club a organisé une vente aux enchères fin octobre pour récupérer des ronds. Mais la somme récoltée - moins de 10 000 € - ne suffira pas à éponger une dette qui avoisinerait les 2 millions. Étrange clap de fin pour un club qui a joué une seule fois l’Europe, grâce au prix du fair-play.