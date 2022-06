Ernesto Valverde revient sur le banc de Bilbao

LB

Chose promise, chose due.Dans sa campagne pour devenir président de l’Athletic Bilbao, Jon Uriate avait indiqué venir avec Ernesto Valverde dans ses valises s’il était plébiscité . Il a été élu, et Ernesto Valverde a donc logiquement pris en main l’équipe basque ce jeudi. À San Mamés, il ne se perdra pas dans les couloirs : il a porté le maillot rouge et blanc comme joueur entre 1990 et 1996 avant d’entraîner plusieurs années les jeunes de Bilbao, la réserve puis deux fois l’équipe première (2003-2005 et 2013-2017). Et avec succès : en six saisons, son équipe s'était qualifiée cinq fois en Europe, et il a remporté une Supercoupe en 2015. Dans un communiqué , Bilbao a rappelé que l’entraîneur espagnol est déjà dans la légende du club. Il est celui qui a dirigé le plus de fois l'Athletic Club (306 rencontres) et celui qui a signé le plus de feuilles de match en Coupe d'Europe (42). Ernesto Valverde est aussi le seul à avoir entraîné le club dans l’ancien San Mamés et dans sa version actuelle.Il ne lui manque plus qu’une œuvre d’art abstraite à son effigie au Guggenheim.