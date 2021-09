EG

Non content d’avoir claqué un triplé sur le petit minois des Gibraltariens mardi soir, Erling Haaland s’est confié au média norvégien TV2 :Il se rapproche de plus en plus d’un cyborg venu sur Terre pour de dangereuses raisons.À 21 ans, il compile douze pions en quinze sélections. De quoi (déjà) penser au record de 33 buts pour la Norvège qui tient depuis 1937 :, lâche-t-il avec un petit sourire en coin. En attendant, il en est à 47 buts sur ses 50 derniers matchs officiels. Et beaucoup plus de ballons martyrisés, comme dans cette vidéo devenue virale où il exécute une demi-volée d’une violence inouïe. Le bruit de la frappe fait peur. Et ses récentes déclarations ne doivent pas rassurer les futurs adversaires. À la fin du match, il a toutefois donné son maillot à des enfants.Derrière le robot, il y a donc un cœur.