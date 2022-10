Erling Haaland est-il un cyborg ?

Depuis le début de la saison, il martyrise les défenses et annihile les gardiens de but. Erling Haaland, encore double buteur ce mercredi soir face à Copenhague, est si fort qu'on pourrait croire que c'est un cyborg élaboré par son père, Alf-Inge. Et si c'était vraiment un homme fait de chair et de métal ?

« Il n’y a pas de règle sur le comportement des cyborgs. Ils ne sont pas plus souvent méchants que gentils. »

Cyborg, et robot si affinités

« Les limites cognitives dans l'analyse des situations de jeu tiennent à la capacité des joueurs à détecter les espaces libres et les opportunités d'en créer. Sur ce point, il est excellent. »

Par Léo Tourbe

Tous propos recueillis par LT.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dix-neuf buts en douze rencontres toutes compétitions confondues, trois triplés sur ses trois derniers matchs à l’Etihad Stadium en Premier League et déjà quatorze pions en championnat : Erling Haaland a des stats démentielles. Avec ce niveau de performance, le surnom den’a pas tardé à revenir en boucle dans toutes les bouches. Mais alors, ce parallèle a-t-il du sens ? C’est quoi un cyborg, d’abord ?, explique Doudou, du magasin spécialisé Album Comics à Paris. Jusque-là, rien ne prouve que le Norvégien n’a pas une jambe métallique dissimulée sous une simili peau blanche de Nordique. D’ailleurs, on ne trouve que deux images de Haaland avec du sang, dont une fois où on ne voit pas sa tête, et une autre où c'est trop partiel pour affirmer qu'il s'agisse vraiment d'hémoglobine.Les années à venir, voire la décennie, pourraient nous offrir un affrontement entre leet Kylian Mbappé, à la manière de Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Dans ce cas-là, difficile de dire qui jouera le méchant, et qui jouera le gentil., affirme Doudou. Tout dépend donc de la volonté de son créateur, en l’occurrence Alf-Inge Haaland. Victime d’un attentat duRoy Keane en 2001, qui lui a coûté sa carrière, le paternel d’Erling a visiblement passé sa progéniture sur le mode « destructeur » face à Manchester United dimanche dernier. Et si quelqu’un d’autre manipulait son esprit, dénuant EBH de son libre-arbitre humain, ne devrait-on pas carrément parler de robot ?, philosophe Doudou, à qui Haaland rappelle la série des années 1970. Footballistiquement, à part sa myriade de buts, l'enfant de l'an 2000 montre quelques traits qui le déshumanisent, notamment sa capacité à toujours faire le bon appel, la bonne course, être au bon endroit au bon moment., témoigne Antoine Morice, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences du mouvement.Même si ce n’est pas encore le cas à Manchester, le Norvégien avait tout de même une fâcheuse tendance à se blesser avec le Borussia Dortmund, preuve qu’il n’est pas infaillible, ou alors qu’il n’était pas encore complètement au point., affirme le chercheur., remarque Doudou. Après avoir dégusté un doublé du Norvégien ce mercredi soir, les joueurs de Copenhague vont peut-être prendre les films de science-fiction un peu plus au sérieux.