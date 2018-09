Eriksen et les Danois font le boulot face aux Gallois

Danemark (4-3-3) : Schmeichel - Dalsgaard, Jørgensen, Kjær, Larsen - Eriksen, Schöne, Delaney - Poulsen, Braithwaite, Sisto (Fischer, 46e). Entraîneur : Åge Hareide.



Pays de Galles (4-2-3-1) : Hennessey - Gunter, Chester, Mepham, Davies - Allen, Ampadu - Lawrence, Ramsey, Roberts - Bale. Entraîneur : Ryan Giggs.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Danois ont remis leur rouge de travail.Les joueurs de futsal et les amateurs ont été renvoyés à la maison, et les habituels pensionnaires de la sélection, ayant boycotté le match amical face à la Slovaquie pour une histoire de sponsors, ont repris leur poste . Et si Gareth Bale allume une mèche qui flirte avec le poteau entre deux frappes non cadrées de Thomas Delaney , c'est Christian Eriksen , reprenant d'une frappe croisée un centre de Dalsgaard, qui rassure les tribunes d'Århus quant aux bonnes intentions de leurs footballeurs syndiqués (1-0, 32).Emmenés par un Bale volontaire, bien que mal inspiré sur coup-franc, les Gallois maintiennent beaucoup d'intensité, mais concèdent un penalty assez dur à avaler. Le jeune Ethan Ampadu contre le centre de Fischer de la main et offre à Eriksen une balle de doublé. Forcément, le joueur de Tottenham , impliqué sur 18 buts lors de 20 derniers matchs du Danemark , ne se fera pas prier pour le convertir (2-0, 62). Plus tard, Braithwaite est à deux doigts de plier l'affaire, alors que Delaney butte sur Hennessey, mais cela suffit aux hommes de Hareide pour rejoindre leur hôte en tête du groupe 4 de cette deuxième division de Ligue des Nations.