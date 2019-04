Eriksen délivre Tottenham contre Brighton

Tottenham (4-3-3) : Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Eriksen, Wanyama (Davies, 82e), Alli - Lucas Moura (Janssen, 80e), Llorente, Son (Foyth, 90e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Brighton (4-3-3) : Ryan - Montoya, Dunk, Duffy, Bernardo - Bissouma (Kayal, 86e), Stephens, Gross - Jahanbakhsh (March, 73e), Andone (Murray, 64e), Locadia. Entraîneur : Chris Hughton.

Au bout du suspense.La lune de miel entre Tottenham et son nouveau stade se poursuit après un succès difficile contre Brighton (1-0). Trois jours après la défaite contre Manchester City , l’équipe de Pochettino devait absolument gagner pour conforter sa place sur le podium. Lesont longtemps cru devoir se contenter d’un triste point après une large domination (29 tirs à 5), mais surtout beaucoup de maladresses dans les trente derniers mètres pour faire éclater le bloc très bas des visiteurs.Après les multiples tentatives de Lucas et compagnie, et notamment une frappe sur le poteau d’Alderweireld (72), Eriksen délivre les siens d’un énième tir lointain dans les dernières longueurs de la rencontre (1-0, 88). Coup dur pour Brighton , toujours muet depuis le 17 mars et restant à la portée de Cardiff , premier relégable. Mais la logique est respectée : Tottenham confirme sa 3place et devance Chelsea de quatre unités, en attendant les résultats d' Arsenal et Manchester United mercredi soir.Vite, la suite !