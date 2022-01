Erik Lamela remporte le Prix Puskás 2021

AL

Un soyeux coup de patte qui vaut de l'or.Comme chaque début d'année, la FIFA a désigné le plus beau but des douze mois précédents. Après un feuilleton qui aura vu Gauthier Hein être en lice pour décrocher le Graal , c'est finalement Erik Lamela qui a reçu lundi soir la distinction pour son coup du foulard pied gauche réalisé en mars dernier lors d'une rencontre entre Arsenal et Tottenham.Décidément, Tottenham n'est pas en reste dans cette compétition puisque succède à Heung-min Son, son ancien partenaire chez leset donc lauréat de l'édition 2020. L'Argentin actuellement au FC Séville a raflé la mise face à Patrik Schick et Mehdi Taremi.Mais tout le monde sait que la distinction aurait dû revenir entre les mains du maestro de l'AJ Auxerre.