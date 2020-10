Eric Junior Dina-Ebimbe, un titi parisien à Dijon

En accueillant Dijon au Parc des Princes, le PSG va croiser un jeune titi à lui : Eric Junior Dina-Ebimbe. Un homme qui a vite compris qu'il fallait quitter la capitale pour avoir une chance de jouer au haut niveau. Et tant pis si celui qui est prêté avec une option d'achat en Côte d'Or ne ferait pas tache dans l'effectif parisien.

Partir un jour, sans retour

La génération sacrifiée

Par Steven Oliveira

C’est un doux euphémisme de dire que le début de saison de Dijon n’est pas optimal. Bons derniers du classement, les hommes de Stéphane Jobard n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre (2 nuls et 5 défaites), ne plantant que 4 petits buts pour 14 encaissés. Pourtant, tout n’est pas à jeter au DFCO et il y a même quelques belles surprises. Parmi elles, Eric Junior Dina-Ebimbe. Titulaire lors des sept journées de Ligue 1 et buteur lors du match nul contre Montpellier (2-2), le jeune milieu de 19 ans aura probablement encore plus que ses potes envie de faire un résultat positif au Parc des Princes. Un stade qu’il aura longtemps rêvé de fouler avec le maillot du Paris Saint-Germain, avant d’être envoyé par Leonardo en prêt en Côte d’Or où il restera probablement quelques mois de plus, le club dijonnais possédant une option d’achat à 4 millions d’euros. Et vu les débuts tonitruants de « Dina » , cette clause devrait vite être payée.Arrivé à Paris à 12 ans en provenance de l’AAS Sarcelles, Eric Junior Dina-Ebimbe a longtemps cru pouvoir porter la tunique bleu et rouge en professionnel. Il a, en tout cas, coché toutes les cases pour y parvenir. Surclassé dès son arrivée au PSG, le milieu tout terrain enchaîne les prestations de haute facture - même s’il souffre d’un déficit de taille - dans toutes les générations avant de signer pro en mai 2018. Le début de la gloire ? Eh bien pas tout à fait, puisque Dina-Ebimbe se rend alors compte que ce n’est pas évident pour les titis parisiens de se faire une place dans le groupe pro. La faute, probablement, à la présence de son aîné Christopher Nkunku. Ce dernier est capable, comme lui, de couvrir tous les postes du milieu de terrain, de relayeur à milieu droit, comme le fait d'ailleurs très bien EJDE à Dijon, où il évolue le plus souvent à droite du 4-2-3-1 de Stéphane Jobard.Et quand Nkunku s’envole pour le RB Leipzig à l’été 2019, laissant vacant le poste de joueur polyvalent, Eric Junior Dina-Ebimbe décide, lui aussi, de partir en prêt au Havre pour gratter du temps de jeu. Bien vu. Sous les ordres de Paul Le Guen, le natif de Stains dispute 25 matchs de Ligue 2 - dont 21 comme titulaire - et se fait alors remarquer par Bernard Diomède qui le convoque avec l’équipe de France U20, avant que Sylvain Ripoll ne l’appelle chez les Espoirs en août dernier. Autant de validations qui confortent Eric Junior Dina-Ebimbe dans son choix de quitter Paris pour jouer au foot, comme il l’avait confié à"Si tout le monde part, peut-être que c’est parce qu’il n’y a rien à gratter là-haut." »C’est avec cette même idée de jouer au football et de ne pas attendre une place qui n’arrivera peut-être jamais que Dina-Ebimbe s’envole pour Dijon., confie le milieu dijonnais dansMais que le Franco-Camerounais se rassure, il n’est pas le seul à avoir dû quitter la capitale pour se faire une place dans le football. D’autant plus au sein de sa génération 1999-2000, dont font partie Moussa Diaby, Stanley Nsoki, Timothy Weah, Metehan Güçlü, Azzeddine Toufiqui, Virgiliu Postolachi ou encore Moussa Sissako.Autant de joueurs qui sont issus de cette génération sacrifiée du PSG qui a décidé de mettre un terme à son équipe réserve de CFA à l’été 2019 afin de mettre la priorité sur les U19. Un choix loin d’être idiot, mais qui a provoqué le départ de tous les joueurs cités qui devenaient trop vieux pour jouer avec les U19, mais qui n’avaient pas tous le niveau requis pour avoir leur chance avec les pros., confie celui qui a fait vivre un cauchemar à Dalbert lors de Dijon-Rennes (1-1). Pourtant, à la vue des prestations de EJDE, le PSG pourrait se mordre les doigts de l’avoir laissé partir. D’autant plus avec les nombreuses blessures au milieu de terrain et l’absence de joueurs créatifs dans l’entrejeu. Et Dina-Ebimbe compte bien prouver qu’il n’est pas trop petit pour le Parc des Princes.