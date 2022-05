Éric Chelle nommé sélectionneur du Mali

NID DES AIGLES : ERIC SEKOU CHELLE NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DES AIGLESL'ancien défenseur des #Aigles, Éric Sékou CHELLE a été nommé ce vendredi 6 Mai par la Fédération Malienne de Football à la tête de la sélection nationale du #Mali. pic.twitter.com/X7roJqCMgn — FEMAFOOT (@femafoot) May 7, 2022

Il y avait Cheb Mami, voici Chelle au Mali.Après le renvoi de Mohammed Magassouba en mars dernier, qui avait envoyé le Mali en huitièmes de finale de la dernière CAN puis échoué à emmener les siens au prochain Mondial, les Aigles ont trouvé leur nouveau sélectionneur. Il s'agit d'Éric Chelle, dont l'intronisation a été officialisée ce samedi par la Femafoot, et qui auraDe nationalité malienne, Chelle va donc retrouver une sélection qu'il a connue en tant que joueur (six matchs avec les Aigles). Les plus nostalgiques se souviendront surtout de ses passages à Valenciennes, Lens et Istres notamment, lui qui a fait toute sa carrière dans l'Hexagone avant de devenir entraîneur de l'Athlético Marseille, Martigues puis Boulogne.Chelle et ses joueurs affronteront la Gambie, le Congo et le Soudan du Sud à partir de fin mai pour se qualifier pour la prochaine CAN.