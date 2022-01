Éric Cantona lance son agence de voyages

FP

Cantona des idées...Nouvelle reconversion pour Éric Cantona qui lance sa propre agence de voyages. Son nom, Looking FC, rappelle évidemment le film, sorti en 2009 et dans lequel il joue son propre rôle. Ce nouveau projet reste tout de même centré sur le football, puisque les excursions proposées comprennent des nuits d'hôtel couplées à un billet - bien placé - pour de prestigieux matchs en Europe et dans le monde.Au programme pour le moment, quelques affiches de Ligue des champions, le prochain PSG-OM et des derbys de connaisseurs, à l'image de celui de Casablanca, ou leentre Boca Juniors et River Plate. Side l'ancien joueur, Éric Cantona ne sera cependant pas présent lors de tous ces déplacements. En attendant, pouret, il faudra tout de même débourser plus de 1300 euros par personne.