Le FC Twente va se séparer de Jody Lukoki, condamné pour violences conjugales

Condamné à 80 heures de travaux d’intérêt général et deux semaines de prison avec sursis pour des violences conjugales entre octobre dernier et janvier, Jody Lukoki ne jouera plus pour le FC Twente, si l'on en croit le communiqué du club publié ce jeudi. La formation néerlandaise a annoncé avoir entamé des discussions pour se séparer de son joueur, international avec la République démocratique du Congo à trois reprises et qui s’était engagé en faveur du club l’été dernier, mais n’avait pas disputé le moindre match avec l'actuel cinquième d'Eredivisie., peut-on lire sur le site officiel du club. Si le renvoi du joueur pour des raisons personnelles semble impossible , un accord financier devrait être prochainement trouvé pour permettre au club de se séparer du contrat du joueur, qui court jusqu’en juin 2023.Le plus vite possible, espérons.