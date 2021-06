Equipements : pour l'Euro, Nike écrase la concurrence

HB

La virgule en tête.L’Euro n’est pas uniquement l’occasion pour les joueurs de faire grossir leur palmarès, c’est aussi une opportunité pour les équipementiers sportifs de se faire voir par le monde entier aux pieds des plus grands joueurs ou au côté du blason des sélections.Le site spécialisé Footpack dévoile ainsi ce jeudi la répartition des équipementiers parmi les différents joueurs et sélections. Et à ce petit jeu, c’est Nike qui remporte l’Euro des marques juste devant son éternel rival : Adidas. Et derrière ? Et bien c’est le néant. Effectivement, au niveau des crampons le trio Nike, Adidas et Puma chausseront 99,02% des 615 joueurs, ne laissant que les miettes à New Balance, Mizuno et Asics. À elle seule, la marque à la virgule sera aux pieds de 320 joueurs soit 52% du total.Pour ce qui est des maillots, Nike mène une nouvelle fois la danse avec neuf sélections sur 24 devant Adidas, qui compte une unité de moins que le géant américain. Parmi les petits poucets, on retrouve Jako qui n’apparait sur qu’un seul maillot (celui de la Macédoine du Nord) ainsi que Joma (Ukraine) et Hummel (Danemark).Encore une fois, on n'a pas attendu Patrick.