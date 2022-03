Olivier Giroud-Karim Benzema, destins croisés

Karim Benzema, blessé au mollet, a déclaré forfait pour les deux prochains matchs de l’équipe de France prévus les 25 et 29 mars contre la Côte d’Ivoire et l'Afrique du Sud. Conséquence, Didier Deschamps a décidé de rappeler Olivier Giroud, qui n’avait plus déambulé dans les couloirs de Clairefontaine depuis l’Euro l’été dernier, malgré des performances majeures avec l’AC Milan. Un chassé-croisé caractéristique des trajectoires des deux protagonistes avec les Bleus depuis 2015 : quand l’un sourit, l’autre fait la moue.

Par Fabien Gelinat

Cela ressemble à un interminable jeu de chaises musicales. Comme s’il ne pouvait y avoir la place pour deux attaquants de leur trempe. Blessé au mollet dans les dernières minutes contre Majorque , le 14 mars dernier, Karim Benzema voyait sa présence pour le prochain rassemblement de l’équipe de France compromise. Et si Didier Deschamps a dans un premier temps convoqué l’attaquant du Real Madrid , il a finalement dû se rendre à l’évidence lorsque le forfait de KB9 a été officialisé ce samedi midi . Pour le remplacer, DD aurait pu penser à quelques noms comme Nabil Fekir, Anthony Martial, Ousmane Dembélé voire Marcus Thuram. Mais fidèle à son pragmatisme – remplacer un joueur par un autre du même poste – et conscient des performances d’Olivier Giroud depuis plusieurs mois, le sélectionneur des Bleus a décidé de faire appel au buteur de l’AC Milan, absent du groupe depuis le mois de juillet 2021. Un nouveau chassé-croisé entre deux des trois meilleurs buteurs en activité de l’équipe de France, comme si leurs destins étaient à la fois croisés et liés.C’est bien simple : depuis 2015, voir les hommes ensemble sous le maillot bleu est une denrée rare. D’une part parce quea été écarté jusqu’en mai 2021 à cause de l’affaire de la sextape alors que Giroud est, depuis l’été dernier, une victime collatérale facilement pointée du doigt pour expliquer le fiasco de l’EDF à l’Euro. Les deux ont cohabité seulement pendant le championnat d’Europe, Giroud ne disputant alors que deux bouts de match (remplaçant les deux fois le Madrilène), tandis que la Benz’ trouvait à quatre reprises le chemin des filets.Surtout, Deschamps n’a jamais réussi à trouver un système où les deux buteurs pouvaient cohabiter, alors que chacun brille ou a brillé avec une autre star du groupe (Giroud avec Antoine Griezmann avec en point d’orgue l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018 ; Benzema et Kylian Mbappé qui ont surnagé durant le Final Four de la Ligue des nations). KB9 évoluant comme un candidat au Ballon d’or depuis plusieurs mois, difficile d’imaginer alors un retour de Giroud, même si Deschamps martelait qu’il ne fermait pas la porte., rappelait le sélectionneur des Bleus en conférence de presse ce jeudi.Promesse tenue, Giroud est de retour et cela ne souffre aucune contestation.Pourtant, après un Euro passé à chauffer le banc, la carrière en Bleu d’Olivier Giroud semblait être arrivée à son terme, d’autant que sa situation en club (temps de jeu très limité à Chelsea puis transfert à Milan durant le mercato estival) ne plaidait pas en sa faveur. Mais une fois de plus, le Chambérien de naissance a fait taire les détracteurs et rappelé qu’il est un attaquant de classe mondiale pour qui aucun obstacle n’est insurmontable. Onze buts et trois passes - dont une nouvelle ce samedi pour offrir la victoire au Milan sur la pelouse de Cagliari - depuis le début de la saison avec les, un statut de titulaire gratté au fur et à mesure et une étiquette de patron capable de se distinguer lors des grandes affiches (buteur contre la Roma, l’Inter, le Napoli en Serie A ou encore la Lazio en Coupe). À 35 ans, celui qui compte 110 sélections va donc connaître un nouvel épisode en bleu avec toujours, en point de mire, le record de buts de Thierry Henry (51 pions, contre 46 pour Giroud), pour entrer un peu plus dans l’histoire de l’équipe de France. Avant un nouveau chassé-croisé avec Karim Benzema lors du prochain rassemblement ?