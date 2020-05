Au soir du dimanche 20 juin, la grève de Knysna déclenche aussitôt un tsunami de réactions indignées. Appréhendée comme une véritable catastrophe nationale, « l’Affaire » va prendre une tournure extra-sportive sans précédent. Elle occasionnera un débat de société houleux focalisé sur les ratés de l’intégration à la française.

L’équipe de France « black-black-black » ...

La colère de Thuram

Knysna, un filon de librairie !

Lolo lave plus Blanc...

Dimanche soir, après leur mutinerie, les Bleus rentrent en car au Pezula Hôtel. Ils découvrent aussitôt l’ampleur nationale et mondiale des dégâts., racontera Toulalan.La classe politique se déchaîne le soir même et règle ses comptes sur les décombres de cedu(sic).Marine Le Pen demande la démission de Roselyne Bachelot pour. Le scandale de Knysna devient affaire d’État lorsque le président Nicolas Sarkozy intervient en personne au lendemain de l’élimination. Il charge la ministre des Sports Roselyne Bachelot(sic) et annonce. Le jeudi 24 juin, au retour des Bleus au Bourget, alors que le gouvernement intime à la FFF de ne pas verser de primes aux joueurs (150 000 euros), le président Sarkozy reçoit Thierry Henry à 12h30 à l’Élysée. On ne saura jamais ce qu’il s’est dit entre les deux hommes... Éric Cantona, lui, passe le retour des Bleus à l’acide :Mais l’heure n’est franchement pas à la rigolade. Car d’affaire d’État, le scandale de Knysna s’étend au débat sociétal. Dès dimanche soir, le socialiste Jérôme Cahuzac avait fustigé. L’allusion évidente au « bling-bling » des Bleus se corse avec l’intervention de Roselyne Bachelot à l’Assemblée nationale, le mercredi 23 juin. Elle y décrit une équipe de France où. Bling-bling et caïds : c’est clairement la France des banlieues qui est visée, le cauchemar des émeutes de 2005 qui resurgit. Avec en résonance footballistique de cette même année 2005, déjà, les mots d’Alain Finkielkraut sur l’équipe de France,À l’été 2010, Knysna semble acter pour de bon la fin du mythe black-blanc-beur déjà bien écorné pour révéler une société française en proie à ses divisions socio-ethniques refoulées. Lilian Thuram ne s’y trompe pas. Dès le 2 juillet, le héros conscientisé de France 1998 avait exigé sous peine de démissionner du conseil fédéral de la FFF que. Le 19 juillet, dans, il précise les raisons de son ire en revenant sur l’épisode du bus :"Les problèmes viennent du fait qu'il y a trop de Noirs en équipe de France."Lilian Thuram voit juste : dans un contexte de crise économique aggravée, Knysna va charrier tout un imaginaire fantasmé passé, présent et futur autour des footballeurs milliardaires affligés de culturequi ne respectent rien ni personne. Le voyou Nasri qui pique la place d’Henry dans le bus à l’Euro 2008, Franck Lascar-Face et Nico-le-caïd qui bolossent le petit Yoann (toubab fragile), ou le petit blanc Toulalan qui écoute Sardou dans une équipe branchée rap. Et puis Zahia et bars à chicha ! Et puis casques audio sur les oreilles, mains dans les poches et casquettes de traviole... Lilian Thuram avait déjà tenté de raisonner un des jeunesqui avaient envahi la pelouse du Stade de France lors du France-Algérie d’octobre 2001. En 2010, il tente comme il le peut d’établir un point d’équilibre entre les effets bienfaiteurs (en 1998) et dévastateurs (en 2010) d’une équipe de France qu’on a imprudemment. Vue de France, la Coupe du monde 2010 devait être le grand rendez-vous de deux nations arc-en-ciel, l’Afrique du Sud de l’icône Nelson Mandela et la France métissée de Rama Yade-Depardieu-Zidane. Or, à Knysna les Bleus ont sérieusement esquinté son universalisme républicain dont elle était si fière.Le désamour légitime des Français pour leurs Bleus va durer longtemps, très longtemps. En janvier 2011, l’effet Coupe du monde expliquera sans doute la chute de 8% du nombre de licenciés dans les clubs, la FFF perdant un peu plus de 200 000 pratiquants. L’onde de choc de Knysna se traduit également en phénomène de librairie dès la rentrée avec une production immédiate, dense et accusatrice. Sans nommer les auteurs, on peut citer quelques titres :, etc.Un an plus tard, nanti d’un recul plus raisonné, le sociologue Stéphane Beaud (assisté de Philippe Guimard) publiera le retentissant(Éditions La Découverte). À rebours d’une certaine stigmatisation « racialiste » qui identifie équipe de France à, il oppose une lecture sociologique qui compare les joueurs de 1998 à ceux de 2010. Selon Stéphane Beaud, le groupe des champions du monde 1998 était plus homogène sociologiquement (en gros, classe populaire moyenne), donc plus enclin à se connaître et à s’entendre, contrairement à celui du Mondial 2010 (issu d'une classe favorisée, d'une classe populaire moyenne et des banlieues parisiennes souvent défavorisées)., avance-t-il.Et puis les affaires du football reprennent ! Le 3 septembre 2010, l’équipe de France doit entamer face à la Biélorussie les éliminatoires de l’Euro 2012. Mais il faut d’abord sanctionner tous ceux qui ont failli. Le 28 juin, Jean-Pierre Escalettes démissionne, laissant Fernand Duchaussoy assurer l'intérim à la présidence de la FFF. Le 30 juin, Escalettes et Domenech se rendront à une audition à huis clos de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale (sic) pour s’expliquer sur l’affaire de Knysna. Le 6 juillet, Laurent Blanc est intronisé nouveau sélectionneur au cours d’une conf de presse au discours convenu où il est question. Lolo n’oublie pas de tacler son prédécesseur :Pour le match amical du 11 août en Norvège, il a décidé à titre de sanction symbolique de ne retenir aucun des 23 mutins de Knysna.Le 26 juillet, la « mission d'information » chargée par la FFF de faire la lumière sur le fiasco sud-africain procède à l'audition de 18 des 23 grévistes de Knysna. Priée de boucler l’affaire rapidement, la commission, dont les travaux resteront secrets, va bâcler le boulot. Le 6 août, cinq joueurs sont renvoyés en commission de discipline : Anelka, pour insultes à l'encontre du sélectionneur. Évra, capitaine et porte-parole de ses coéquipiers. Ribéry, vice-capitaine. Toulalan, pour la rédaction avec son attaché de presse du communiqué des grévistes. Abidal, pour refus de jouer contre l'Afrique du Sud. Le 17 août, Anelka écope de dix-huit matchs de suspension ferme qui le laissent(sic), enfonçant en sus les dirigeants de la Fédé,(re-sic) ! Évra prend cinq matchs de suspension, Ribéry trois et Toulalan un. Abidal est absous. Et Raymond ? Il est licencié par la FFF le 5 septembre pourdans son attitude en Afrique du Sud (refus de serrer la main de Parreira, lecture de la lettre des mutins, etc.). Le 4 août 2011, il obtiendra 975 000 € des 2,9 millions d'euros qu’il avait réclamés à la Fédé pour licenciement abusif...