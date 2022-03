Le débat est Clauss

Il aurait logiquement dû se gaver de rayons UV à Marrakech la semaine prochaine. Au lieu de ça, Jonathan Clauss enfilera le survêt’ des Bleus, dormira à Clairefontaine et disputera probablement ses premières minutes sous le maillot national. Une page de plus dans un destin singulier où les choix tactiques du sélectionneur et l’intense campagne de lobbying autour du piston lensois auront fini par le conduire là où il n’espérait jamais mettre les pieds.

Le foot aime les symboles, le Racing Club de Lens en raffole. Quelques heures avant l’annonce par Didier Deschamps de la première sélection de Jonathan Clauss, les Artésiens disaient un dernier adieu à Maryan Wisniewski, légende Sang et Or la plus capée sous le maillot bleu (33 sélections)., admet son directeur général Arnaud Pouille.Et ça n’était plus arrivé depuis la Coupe du monde 2006 et Alou Diarra désormais adjoint de Franck Haise. Ne cherchez pas plus loin, c’est la belle histoire de cette fenêtre internationale,, dixit Jean-Luc Clauss, le père de l’intéressé, au bureau avec ses collègues au moment de la conférence de Didier Deschamps.Le paternel opte pour la sobriété, mais c’est surtout la fin d’un intense lobbying à rendre jaloux les plus grandes firmes. Depuis plus d’un an, le patronyme du piston droit, devenu coqueluche de Bollaert peu après son arrivée à l’été 2020, revenait en boomerang sur le sélectionneur. Pas un rassemblement ou presque sans qu’on lui serve du Clauss à toutes les sauces. Même l’oiseau bleu de Twitter avait fini par saturer après une vague de #ClaussEnEDF . En février 2021, le Lensois invoquait Jean-Claude Dusse tel, et sa mère Josiane lâchait que le rejeton n’y croyait pas une miette. Puis en novembre dernier, juste avant les éliminatoires du Mondial 2022, c’est le sélectionneur lui-même qui éteignait les braises venues du bassin minier :Jean-Luc Clauss avait évoqué le sujet avec le fiston :Son compère à Quevilly-Rouen Mathieu Duhamel parle d’un lobbyingRecalé de celui de Strasbourg à 18 ans, encore en D6 allemande il y a sept ans , distributeur de prospectus, pro à seulement 24 ans (à Quevilly-Rouen en Ligue 2), Clauss a crapahuté jusqu’à devenir l’un des pistons les plus efficients d’Europe (9 passes décisives et 4 buts cette saison), invaincu avec son club à chaque fois qu’il est décisif.(1-1 le 19 février, NDLR), déroule Mathieu Duhamel.Le Lyonnais plongé dans une mauvaise passe, Nordi Muikele n’étant pas appelé, une volonté de Didier Deschamps de conforter son 3-5-2, le replacement de Pavard (finalement forfait pour cause de Covid) en défense centrale et la perspective d’une fenêtre internationale bien placée à huit mois de la Coupe du monde ont définitivement rendu ce choix utile. Il fallait tester Clauss, ce gars, juge Arnaud Pouille. Et qu’il se teste aussi, autant sur le terrain qu’en dehors, estime Jean-Luc Clauss.Mathieu Duhamel espèreL’ex-buteur caennais rêve en grand pour la potentielle doublure de Kingsley Coman dans le couloir droit :Et forcément être à l’heure à Clairefontaine, lui le retardataire par excellence lorsqu'il était en amateur., achève ironiquement son père.