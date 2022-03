Nkunku, c'est lui

« Par rapport au joueur qu’il était au départ, son registre a évolué. Aujourd’hui, il est plus axial, presque deuxième attaquant. Avec Leipzig, il a beaucoup de liberté, il est aujourd’hui plus proche du but et avec nous, il sera utilisé dans ce secteur-là. »

Crevette de qualité supérieure

« Comme il n’a longtemps pas pu se protéger avec son corps, Christopher a appris à libérer le ballon plus vite que d’autres qui pouvaient se donner plus de temps pour agir. »

« Il peut piquer de partout »

« À tous les entraînements, il donne, se dépense, ne triche pas. Je pense qu’il a atteint un stade où il sait ce qu’il vaut et ce qu’il est capable de faire. »

Par Maxime Brigand

La première flèche avait été tirée début novembre, au beau milieu de l’amphithéâtre de la FFF. La veille, Christopher Nkunku avait de nouveau sorti une prestation solaire lors d’un grand col et avait même poussé son pote Presnel Kimpembe aux frontières du torticolis. Le PSG avait été accroché à Leipzig (2-2) , mais il n’y en avait eu que pour le petit format de Lagny-sur-Marne, buteur de la tête au bout de huit minutes et menace multi-zones permanente tout au long des 90 minutes. Didier Deschamps avait alors eu le droit à sa petite question. Ce à quoi il avait répondu :Défi, réaction : porté par un début de saison plus que prometteur malgré les vagues traversées par son club, ce qui a fait glisser Jesse Marsch début décembre et a provoqué le débarquement en urgence d’un Domenico Tedesco qui n’a depuis connu que deux fois la défaite toutes compétitions confondues, Nkunku a continué à mettre le bordel dans les derniers tiers adverses (26 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), au point d’être aujourd’hui rangé au milieu des requins offensifs d’Europe que sont Benzema, Lewandowski, Salah et Mbappé. Avant son départ, Marsch avait pris le temps de glisser que le Français, joueur de champ le plus utilisé de Leizpig cette saison, était devenu à 24 ans un joueurSi Didier Deschamps n’a pour le moment pas été aussi élogieux, le sélectionneur français a néanmoins estimé qu’il ne fallait plus laisser le petit monstre se débattre en solitaire lors des trêves internationales. Jeudi, Christopher Nkunku a ainsi reçu sa première invitation chez les A , et Deschamps en a profité pour avouer qu’il aurait peut-être pu l’appeler un poil plus tôt. Peu importe, le voilà., a également précisé le premier coach de France.Mais comment un joueur aussi total a-t-il pu émerger et que peut-il amener aux Bleus ?Tous ceux qui ont un jour croisé Nkunku sont unanimes : beaucoup de choses. Il faut se souvenir des propos tenus au printemps 2016 par Laurent Blanc, le coach qui a lancé celui qui n’était alors qu’une crevette sur la grande scène, fin 2015, au bout d’un match de Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk (2-0)., décryptait alors le Président.À l'époque, Maxwell et Serge Aurier ont, entre autres, rapidement pris le jeune Nkunku sous leur aile.Laurent Bonadéi, qui a coaché le futur international français en U17 et en U19 au PSG, n’a pas oublié les premiers pas du jeune Christopher Nkunku chez les pros. Il en a même gardé des images très nettes., retrace celui qui est aujourd’hui l’entraîneur adjoint d’Hervé Renard sur le banc de l’Arabie saoudite.Arrivé au PSG en 2010, époque où il se construisait la semaine à l’INF Clairefontaine avant de logiquement intégrer le centre de formation du club parisien, Nkunku, 157 centimètres pour 53 kilos lorsqu'il s’est pointé la première fois dans le groupe U17, a pourtant dû longtemps être protégé par ses formateurs., éclaire Bonadéi.Double objectif : moins exposer le joueur, souvent un peu coincé par la ligne de touche, et pouvoir profiter au maximum de ses idées dans le cœur du réacteur. Laurent Bonadéi enchaîne :Preuve par les chiffres : au cours de sa dernière année au centre de formation, Christopher Nkunku a sorti 19 passes décisives de sa poche.Plus petit que ses potes et surtout plus frêle, Nkunku a été obligé, par nature, de devenir un joueur différent : un joueur limitant au strict minimum ses touches de balle, condamné à éviter le duel et capable de lire plus rapidement que le reste des joueurs de champ présents sur le gazon., analyse Bonadéi.L’autre levier a été de faire évoluer Christopher Nkunku dans plusieurs zones pour qu’il puisse mettre à l’épreuve de différents contextes son jeu fin et chaloupé et qu’il puisse acquérir des compétences multiples., sourit Laurent Bonadéi.Cet atout a été exploré par tous les entraîneurs croisés par Nkunku. Lors du dernier semestre 2018, Thomas Tuchel, qui a toujours adoré la flexibilité tactique du jeune Français, qu’il considérait quand même comme, a même aligné son numéro 24 en piston droit dans un 3-4-2-1 lors d’une victoire à Nice ou en latéral droit dans un 4-3-3 au cours d’un succès face à Amiens. Transformé en relayeur lors de ses dernières années de formation, Christopher Nkunku, qu’Unai Emery a un temps tenté de ramener à Arsenal, a finalement dû quitter le PSG lors de l’été 2019 au terme de son cycle d’apprentissage pour franchir l’étape supérieure. Sur le moment, Tuchel avait concédé une petiteLe PSG, qui a quand même réussi à récupérer un chèque de treize millions d’euros dans l’affaire, a alors vu un nouveau potentiel maison filer et l’a surtout vu devenir un joueur encore plus total en Allemagne, au bord de l’excellence dans la majorité des domaines. De passage au Parc en octobre dernier avec Leipzig , Nkunku, petit prince pour être une cible faisant progresser le jeu des siens en Bundesliga ou, surtout, pour attaquer la profondeur (ce qui pourrait en faire un complément idéal à Karim Benzema), l’a parfaitement démontré, se montrant, malgré la défaite finale des siens, brillant dans sa capacité à se sortir de la pression grâce à une première touche d’une grande justesse et pour jouer, à l’aide de ses chevilles, avec le sablier d’une rencontre., a malgré tout tenu à préciser Mohamed Simakan dans les colonnes demi-octobre.Lors de l’été 2020, Christopher Nkunku avait laissé entendre dansque le bleu lui allait bien et qu’avec. Après s’être musclé, après avoir vu plusieurs de ses potes rejoindre les Bleus, après avoir réussi quatre passes décisives lors d’un même match en février 2020 sur la pelouse de Schalke, après avoir planté un triplé sur la pelouse de Manchester City en septembre 2021, après avoir tracé son propre destin - déclinant notamment l’idée d’un prêt lors des jeunes années au PSG pour continuer à apprendre patiemment au quotidien avec des joueurs de très haut niveau plutôt que de lutter pour le maintien - et après avoir fait le tour des costumes, voilà Nkunku, quatrième joueur de Bundesliga qui cadre le plus ses frappes et dans le top 10 aux passes-clés, mais aussi aux passes réussies dans les surfaces adverses, chez les Bleus. À lui désormais de rester dans un groupe qui va de nouveau bosser le 3-4-1-2, soit le même système que celui utilisé par Tedesco à Leipzig, mais l’histoire de son début de carrière est ainsi faite : à chaque fois que le joueur de Leipzig s’installe à une table, quelle que soit sa forme, on ne lui retire plus son rond de serviette.