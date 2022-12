Demain leur appartient

Alors que les cadres ont failli, ce sont Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Eduardo Camavinga - jusque-là cantonnés au banc des remplaçants - qui ont ranimé l’équipe de France, dimanche en finale de la Coupe du monde. Cette jeunesse décomplexée n’a pas seulement prouvé qu’elle méritait de s’asseoir à la table des grands. Elle a aussi pris rendez-vous pour l’avenir.

Thuram et Kolo Muani, ces si précieux invités de dernière minute

« Il y a une nouvelle génération de joueurs, avec en tête Kylian, qui a montré un fort leadership durant ce tournoi et encore plus sur cette finale. Il faut continuer à travailler et garder l'équipe de France à ce niveau, en haut, avec les meilleurs, sur la scène européenne et internationale. »

« Il y a quelques passages de témoins qui se sont faits »

Par Raphaël Brosse

Entre pensées embrumées et sentiments mêlés, il est encore trop tôt pour y voir clair, 24 heures après la finale la plus déroutante de l’histoire de la Coupe du monde . Un éclair de lucidité permet cependant de constater que cette rencontre d’anthologie a mis en lumière un joli paradoxe du côté français. Pendant la quasi-totalité du tournoi, Didier Deschamps s’est appuyé sur le même onze de départ, n’effectuant des retouches qu’à la marge. Cette stabilité lui a donné raison, car ce sont les performances des indéboulonnables cadres champions du monde, d’Hugo Lloris à Olivier Giroud, en passant par Raphaël Varane et, bien sûr, Antoine Griezmann, qui ont porté les Bleus jusqu’à la dernière marche. En parallèle, le banc des remplaçants, rafistolé au gré des forfaits précédant le début de la compétition, était identifié comme étant le talon d’Achille de l’escouade tricolore. Il suffisait d’ailleurs de se souvenir de l’horrible match des coiffeurs contre la Tunisie (0-1) pour s’en persuader. Pourtant, dimanche après-midi, Kylian Mbappé étant évidemment mis à part , plusieurs cadres sont passés totalement à côté de leur finale. Et ce sont les doublures, au temps de jeu famélique et à l’expérience internationale minime, qui ont sonné la révolte.On n’oublie pas que Marcus Thuram et Randal Kolo Muani ne faisaient même pas partie de la liste initiale de 25 joueurs convoqués par Didier Deschamps, le 9 novembre dernier. L’attaquant du Borussia Mönchengladbach y a été ajouté cinq jours plus tard, tandis que celui de l’Eintracht Francfort, qui venait d’arriver sur son lieu de vacances, s’est envolé au plus vite pour le Qatar afin de pallier l’absence de Christopher Nkunku . Longtemps, les deux compères de Bundesliga se sont contentés de faire le nombre à l’entraînement, suivant l’essentiel du Mondial depuis la touche. Mais face à l’Argentine, ce sont eux qui, en entrant avant même la mi-temps, ont été les premiers à tenter de réveiller leurs coéquipiers. Le fils de Lilian a fait parler son impact physique et sa qualité technique, en témoigne sa remarquable passe décisive pour Kylian Mbappé. Quant à l’ex-Nantais, dont les accélérations et le culot ont causé bien du souci aux défenseurs argentins, son apport est allé bien au-delà du penalty provoqué à dix minutes de la fin. Et il faut être un benêt, vraiment, pour lui reprocher de n’avoir pas réussi à tromper Emiliano Martinez au bout du bout de la prolongation.Déjà auteurs d’une entrée remarquée contre le Maroc en demi-finales (2-0), Thuram junior et RKM ont saisi la chance qui s’est présentée à eux pour marquer de précieux points, au sein d’une équipe où, d’ordinaire, les places sont chères. D’autres joueurs ayant eu l'occasion de s'exprimer face à l’ont également su tirer leur épingle du jeu. Apparu au début de la prolongation, à la place d’Adrien Rabiot sorti pour protocole commotion, Youssouf Fofana a fait la différence dans l’entrejeu en percutant balle au pied. Une nouvelle fois utilisé à un inhabituel rôle de latéral gauche, Eduardo Camavinga a, lui, montré beaucoup de caractère et ne s’est pas laissé marcher sur les pieds. Enfin, même s’il n’a joué que quelques minutes, difficile de ne pas être séduit par Ibrahima Konaté, impérial quatre jours plus tôt et qui donne l’impression de gagner autant de duels qu’il en dispute.Certes, l’heure est encore aux regrets immenses et à l’impossible acceptation de la défaite. Mais viendra un moment où il faudra penser à la suite, à l’Euro 2024 et à la Coupe du monde 2026. À ce moment-là, on se souviendra des prestations XXL signées par ces gamins, face à un scénario très défavorable, dans un contexte extrêmement délicat. Et on se dira qu’il est tout à fait possible, même fort souhaitable, de construire l’avenir avec eux., a d’ailleurs reconnu Lloris après le match.Le capitaine des Bleus, comme Olivier Giroud notamment, ne semble plus très loin de refermer le grand roman de sa carrière internationale. D’autres viennent à peine d’ouvrir le leur. Randal, Marcus, Eduardo, Ibrahima, Youssouf, Dayot, Aurélien et tous les autres, surtout, ne lâchez rien : demain vous appartient.