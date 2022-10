Enzo c'qui faut

Arrivé au Portugal cet été en provenance de River Plate, le milieu de terrain argentin de 21 ans s’est déjà imposé comme un joueur incontournable du Benfica qui reçoit le PSG ce mercredi. Sélectionné pour la première fois avec l’Albiceleste il y a dix jours, le gamin de San Martín impressionne par sa maturité et sa capacité à jouer à tous les postes de l’entrejeu. Le Mondial au Qatar s’imagine désormais avec « El Gordo » .

« Il a 21 ans, mais on croirait qu’il en a 30 quand vous voyez sa façon de gérer le rythme d’un match. »

« Dans un an, il sera dans un grand club »

Un « gros » nourri par Francescoli, Gallardo et Crespo

« Il avait des problèmes de poids parce qu’il bouffait n’importe quoi. Ses parents travaillaient tous les deux. Il attrapait ce qu’il y avait dans le frigo ou s'achetait une connerie à la sortie des entraînements. »

Comme souvent, le monde entier n’a parlé que de lui. En inscrivant quatre buts face au Honduras et à la Jamaïque, Lionel Messi a cannibalisé toute l’attention médiatique lors de la tournée américaine de l’fin septembre. En Argentine, derrière le show du septuple Ballon d’or qui enflamme tout le pays à deux mois de la Coupe du monde, les performances d’un autre joueur ont aussi occupé des heures d’antenne. Pour ses deux premières sélections, Enzo Fernández, 21 ans, a crevé l’écran. Lionel Scaloni, qui avait déjà convoqué le milieu de terrain en novembre dernier, lui a donné 30 minutes à chaque match pour s’exprimer à la place de Leandro Paredes puis de Guido Rodríguez. Positionné devant la défense, le nouveau joyau du Benfica, bras tatoués et dégradé impeccable, en a profité pour montrer toute sa palette : contrôle du rythme, transversales, projection vers l’avant, une frappe sur le poteau et une offrande pour laaprès avoir récupéré le ballon. Le numéro 14 n’a raté que deux passes sur les 76 tentées, soit 97% d’efficacité., prévient Rodrigo de Paul, le moteur de l’Albiceleste . « Il peut jouer à tous les postes du milieu » , apprécie le sélectionneur qui réfléchit désormais à l’intégrer dans la liste des 26 pour le Mondial au Qatar., abonde Lionel Messi après le baptême en bleu ciel et blanc du footballeur du Benfica qu’il retrouvera déjà ce mercredi soir en Ligue des champions. Une opposition entre les deux Argentins du moment ?Le milieu de terrain aux dentsrégale le Portugal depuis son arrivée au pays le 14 juillet dernier en provenance de River Plate contre 12 millions d’euros. En trois mois et pour sa première expérience en Europe, Enzo Fernández s’est déjà mis les supporters des Aigles de Lisbonne dans la poche. Titulaire lors des quatorze matchs disputés par les Rouges cette saison, le droitier argentin s’est imposé dans le 4-2-3-1 du coach Roger Schmidt. Aux côtés du Portugais Florentino Luís, le nouveau numéro 13du Benfica commande l’entrejeu, assure le tempo et casse les lignes devant la charnière centrale menée par son compatriote Nicolas Otámendi. Si le club lisboète est l’équipe qui fait le plus de passes en Europe derrière Manchester City (708 par match selon une étude du CIES), il le doit en grande partie à sa jeune recrue., racontait l’entraîneur allemand il y a quelques jours en conférence de presse.Auteur de trois réalisations cette saison, Enzo est aussi à l’origine du mouvement ayant mené au but de la victoire du Benfica face à la Juventus à Turin (1-2) . Wolverhampton et surtout Liverpool songeraient déjà à l’arracher des griffes des, confiait Javi García, entraîneur adjoint du club portugais sur les ondes de Radio Marca.Dans la commune de San Martín, le berceau du joueur argentin dans la banlieue de Buenos Aires, Pablo Esquivel, 40 ans, ne peut s’empêcher de s’émouvoir en observant les performances actuelles de son poulain. Enzo avait cinq ans quand ce scout de River Plate l’a découvert à la Recova, un petit club du quartier :Homonyme d'un des fils Zidane, le cadet d’une fratrie de cinq enfants doit son prénom à l’amour de ses parents pour Enzo Francescoli, idole de River dont les Fernández sont fanatiques. D’abord réticents à envoyer leur plus jeune fils se former chez les, Raúl, modeste employé dans une usine de peinture où il bosse encore, et Marta, femme de ménage, finissent par accepter de confier leur progéniture à Pablo Esquivel, quitte à se sacrifier économiquement. Le formateur les a convaincus. Le talent de leur petit interpelle :Son ascension ne fut pas pour autant sans embûches. À l’adolescence, Enzo galère dans les catégories inférieures de River Plate. C’est à cette époque qu’il gagne un surnom que ses proches utilisent encore aujourd’hui :(le gros, en VF)., se rappelle son formateur.Le milieu de terrain regagne sa place, monte dans l’équipe réserve et finit par taper dans l'œil de Marcelo Gallardo venu assister à un entraînement. Si lele lance dans la cour des grands, il l’invite rapidement à aller se faire les dents dans un autre club de première division. L’ancien Monégasque a un pote, Hernán Crespo, alors coach de Defensa y Justicia dans la banlieue sud de Buenos Aires, qui souhaite le récupérer en prêt. Dans l’institution de Florencio Varela, Enzo, au milieu d’une équipe joueuse, se balade. Il est l’un des grands artisans du sacre des Vert et Jaune en Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud., assure Esquivel.Gallardo le rappelle à River Plate. Aux côtés de son idole d’enfance Enzo Pérez devant la défense, il forme les Enzos, un milieu de terrain qui marche sur le championnat, bien épaulé par une autre pépite, l’attaquant Julián Álvarez qui empile les buts avant de partir à Manchester City. Cette année-là, en 28 matchs avec les, le futur joueur de Benfica inscrit dix buts et donne sept passes décisives, au point de susciter l’intérêt du Real Madrid., révèle son formateur.Marco Verratti est prévenu.

Par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires