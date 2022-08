Enzo Crivelli se relance à Servette

??????? ??? ??? ??̀ ???? ???????? débarque à ?'??̀?? ! Le puissant attaquant français de 27 ans arrive au Servette FC en provenance de @ibfk2014 ?#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/9r4B5goQYQ — Servette FC (@ServetteFC) August 30, 2022

BG

Enzo Crivelli n’est plus un joueur du club turc d’Istanbul Basaksehir.Prêté l’année dernière à l’ AS Saint-Etienne , l’attaquant de 27 ans n’a jamais su s’imposer dans le club du Forez (six petits matchs, 0 but) et influer sur le cours de la saison des, conclue par une descente en Ligue 2. Partir pour mieux rebondir, c’est tout le mal que l’on souhaite à l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux , qui va donc découvrir un nouveau championnat après la Ligue 1 et la Süper Lig. Annoncé fièrement par son nouveau club «» , le buteur d’1m84 espère pouvoir relancer une carrière qui bat de l’aile depuis son départ de Bordeaux (seulement seize buts marqués depuis 2019).Plus que 105 buts à mettre et il égalera le record de l'ex-footballeur professionnel Guillaume Hoarau du nombre de buts inscrits par un joueur français en Super League.