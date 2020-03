Entrée, plat, Dessers

Il ne joue ni à l'Ajax, ni au PSV, ni même à l'AZ ou au Feyenoord. Pourtant, Cyriel Dessers, gâchette de l'Heracles Almelo, est l'actuel meilleur buteur d'Eredivisie (15 buts marqués en 25 rencontres). Une prouesse qui ne surprend pas ceux qui connaissent l'attaquant belge, électron libre qui ne jure que par le plaisir et l'absence de contraintes. Malgré tout, à 25 ans, cet ancien étudiant qui n'est jamais passé par un centre de formation semble enfin prêt pour viser plus haut. La preuve : il vient d'être convoqué par Gernot Rohr pour représenter le pays de sa mère, le Nigeria.

Surprise pour le Dessers

Black Belgian Star

Par Douglas de Graaf

Propos de Fabian Sporkslede et Jeff Stans recueillis par DDG. Ceux de Cyriel Dessers issus de Tubantia.

» Cyriel Dessers se marre en racontant la scène au journal local: une punition infligée par ses coéquipiers au moment où le Belge est devenu meilleur buteur d'Eredivisie. Dessers a beau la jouer modeste, à Almelo, personne n'est dupe : en présence de l'attaquant, une règle tacite impose de bannir toute remarque susceptible de gripper la machine. Une machine qui tourne à plein régime cette saison - 15 buts, 5 passes décisives - et qui carbure à l'affection. Alors, un bizutage aussi magistral, la gâchette d'Heracles adore.» , pose Fabian Sporkslede, ancien coéquipier du phénomène au NAC Breda (D2 néerlandaise), où Dessers a explosé lors de la saison 2016-2017.» C'est ce qu'il s'est notamment passé à Utrecht, où le roi de Breda a débarqué après sa saison réussie dans le sud des Pays-Bas. Interrogé par, Dessers a reconnu avoir eu du mal à gérer la pression : «Voetbal International (le magazine de football majeur des Pays-Bas, N.D.L.R.)."Celui qui régale l’Eredivisie".Deux saisons laborieuses plus tard (19 buts marqués en 56 matchs, quand même), il faut voir celui qui a accepté de redescendre d'un étage flamber de nouveau, au point de damer le pion aux meilleurs buteurs du Royaume, alors que son club végète à une anonyme neuvième place au classement. Sans que personne ne s'en étonne. «, expose Jeff Stans, compatriote et ancien coéquipier de Dessers au NAC Breda.» Et qui de mieux que le principal intéressé, qui a dévoré des bouquins de psychologie, pour l’expliquer : «Reste qu'avec un tel état d’esprit, l’as du cockpit semble condamné à ne voguer que par ciel clair et dégagé. L’électron libre pourra-t-il réussir dans un championnat plus scruté, sous les ordres d’un entraîneur plus rigide tactiquement et dans un club qui impose un professionnalisme de tous les instants ? L’équation tient aussi de la manière dont le joueur d'1,85 m a construit son rapport au football : le bonhomme marche au plaisir. Ce n’est qu’à 18 ans, âge de la signature de son premier contrat pro avec Lokeren (D2 belge) que Dessers est entré dans le grand bain du football. Avant ? «, énumère-t-il.» À savoir : les soirées, les fêtes jusqu’à pas d’heure. «» , tranchait-il en conférence de presse en janvier dernier.Après avoir dû quitter ses cahiers et ses professeurs, Dessers n’a pourtant rien perdu de son côté étudiant. «, souffle Fabian Sporkslede, aujourd’hui au RKC Waalwijk.» Jeff Stans, lui, préfère retenir une autre facette de l’éternel étudiant : sa dégaine. «Une fraîcheur qui irradie les yeux de Dessers au moment de poser un premier regard sur sa carrière. «(...)» , sourit le buteur, qui évoque la communion avec le public de Breda lors de l’accession du club en Eredevisie comme l’un de ses meilleurs moments. Que peut-on alors souhaiter de plus au Belge ? «» Un joli clin d’œil pour celui qui est passé à deux doigts d’être international belge U21 en 2015 (il a été appelé, mais n'est pas entré en jeu, N.D.L.R.) et dont la mère est originaire du Nigeria. Mercredi, Gernot Rohr convoquait le buteur pour les deux prochains matchs des, les 27 et 31 mars prochains. Le sélectionneur franco-allemand est prévenu : il tient ici un drôle de phénomène.