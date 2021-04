Entre Reims et Metz, un nul qui arrange tout le monde

Reims (4-4-2) : Rajković - Foket, Munetsi, Abdelhamid, Konan - Mbuku (Cafaro, 63e), Lopy, Chavelerin, Doumbia (Zeneli, 63e) - Touré (Sierhuis, 71e), Dia (Kutesa, 87e). Entraîneur : David Guion.



Metz (3-4-2-1) : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Boye - Centonze, Sarr, Maïga, Delaine (Udol, 61e) - Vagner (Gueye, 61e), Boulaya - Leya (Ambrose, 61e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Pas de conquérant dans la bataille du Grand Est.Le duel du milieu de tableau de la Ligue 1 entre Reims et Metz a contenté tout le monde, ce dimanche après-midi au stade Auguste-Delaune. Alors que les Grenats cherchent à s'installer définitivement dans le top 10 et que les Rouge et Blanc souhaitent, de leurs côtés, y faire leur entrée, le score nul et vierge du jour permet aux deux équipes du Grand Est de gagner une place au classement. Les Marnais sont désormais onzièmes avec 41 points, et les Mosellans, eux, grimpent à la neuvième place avec deux unités de plus. Quelques jours après l'annonce du départ de son entraîneur David Guion à la fin de la saison, le Stade de Reims a été omniprésent dans le camp messin pendant 70 minutes, mais n'a pas réussi à contourner la défense à cinq des visiteurs.Dans le premier acte, Reims a d'abord planté le décor, son décor. Le rythme imposé est clairement le sien, et son intensité n'a de cesse de faire reculer Metz. Mais dans le premier quart d'heure, seule la frappe de Chalaverin, après une mauvaise remise dans l'axe de Boulaya, est réellement dangereuse (7). Celle de Doumbia, à dix-sept mètres, est elle subtilement reprise en madjer par Touré, mais Oukidja s'en sort d'un bel arrêt réflexe (29). Dia, esseulé, reçoit un excellent centre de Doumbia, mais choisit de contrôler et de remiser au lieu de tenter sa chance (44). Au retour des vestiaires, on prend les mêmes et on recommence. Mbuku est bien décalé par Dia après un beau mouvement collectif, mais bute en angle fermé sur Oukidja (51). Le meilleur buteur rémois est à son tour tout proche d'ouvrir le score sur un boulet de canon détourné par Oukidja (55), puis un rush en solitaire conclu par un tir trop croisé (57). Le rythme retombe clairement dans la dernière demi-heure et les imprécisions techniques prennent le pas sur les bonnes intentions.0-0, tout le monde à la douche.