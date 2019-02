Enrico Valentini, la dolce vita bavaroise

Le latéral droit n’a joué que dix matchs avec Nuremberg cette saison et pourtant, personne n’incarne mieux le Glubb que ce fils d’immigrés italiens 100% Bavarois. Ce mardi soir, il se déplace à Hambourg pour la compétition qui l’a le plus fait rêver : la Pokal.

De la trattoria à l’exil forcé

La province et la Pokal

Par Julien Duez

Propos d'EV recueillis par 11 Freunde.

En cherchant bien, on pourrait trouver quelques points communs à Enrico Valentini et Francesco Totti . Tous les deux ont un nom à consonance italienne et tous les deux ont été formés dans leur club de coeur avant d’en porter le maillot de l’équipe première. La seule petite différence, c’est qu’Enrico Valentini ne vient pas de la Ville éternelle, mais de Nuremberg . Et que contrairement à Totti, ce latéral droit de 29 ans a déjà été infidèle à son club. Mais c’était pour mieux y rebondir.Tout commencent en 1980 lorsque monsieur et madame Valentini débarquent en Bavière depuis leur Italie natale. C'est dans le restaurant familial que grandit le petit Enrico, dernier de sa fratrie, «» de sa maman et à ce titre, exempté de donner un coup de main en cuisine ou en salle par son papa, fan de la Juventus devant l'éternel et qui a entre temps tout lâché pour reprendre une cave à vins. «, rembobine Enrico.Outre son amour des, monsieur Valentini transmet au rejeton sa passion pour le club de sa ville d’accueil : le 1. FC Nuremberg FCN ), qu’Enrico rejoint à l’âge de cinq ans, en 1994. «[...]» Il ne lui restait plus qu’à devenir pro. Une marche un poil trop haute pour lui sur le moment. En 2010, pour éviter de mal terminer son histoire avec l’amour de sa vie, il choisit de le quitter pour lancer sa carrière.En débarquant à Aalen, modeste bourgade du Jura souabe, la différence avec la grande Nuremberg est flagrante. Mais Valentini, n’est pas du genre à faire la diva et, comme avec le FCN , il «» à son nouvel environnement : «» , se souvient Valentini qui, après le pays souabe, tente une nouvelle expérience à Karlsruhe et manque de peu la montée en Bundesliga au terme d’un barrage perdu contre Hambourg.Entre temps, Enrico a mûri et son FCN , qui évolue alors en D2, le rappelle. Lors de la saison 2017-2018, il participe grandement à la montée dudans l’élite en disputant l’intégralité des matchs de la saison, à l’exception d’un seul, le plus important : le derby de Franconie contre Greuther Fürth, la faute à une accumulation de cartons jaunes. «» , analyse-t-il. Au terme d’un exercice parfaitement maîtrisé, le FCN remonte en Bundesliga après quatre ans de disette. Valentino lui, découvre l’élite à 29 ans et peut se rappeler de l’époque où Nuremberg jouait les premiers rôles. Son meilleur souvenir ? «[...]» C’était en 2007. Douze ans plus tard, il lui suffira de l’emporter lors du troisième tour face à Hambourg (tiens donc !) pour garder l’espoir de réécrire un petit morceau d’histoire.