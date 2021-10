Enquête ouverte par l’UEFA concernant l’OM et l’OL

LT

Un autre genre d’Olympico.Respectivement hôtes de Galatasaray et de Brøndby jeudi dernier en Ligue Europa, l’OM et l’OL sont dans le collimateur de l’UEFA. Selon, l’instance européenne a ouvert une enquête concernant les débordements qui ont eu lieu au Vélodrome et au Groupama Stadium. Pour les Phocéens, il s’agirait d’étudier les projections d’objets et les blocages de passage dans le stade. Après le nul face aux Stambouliotes (0-0) , la situation a dégénéré, notamment sur le parvis de l’enceinte où quatre policiers ont été blessés et cinq personnes (trois Turcs et deux Marseillais) interpellées.Du côté de la région lyonnaise, c’est un léger envahissement de terrain et des blocages de passages que l'UEFA passera à la loupe. Comme à Marseille, la situation a quelque peu dérapé après le coup de sifflet final, alors qu’un supporter de l’OL a été interpellé dans le centre-ville. En tout, sept personnes ont été arrêtées (dont un Danois) dans le cadre de cette rencontre. La commission de discipline doit se réunir le 18 octobre et donner son verdict le 22. Ayant déjà un casier auprès de l’instance, les deux clubs s’exposent à des sanctions qui pourraient aller d’une simple amende au huis clos.Qui aura la plus grosse ?