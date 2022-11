Valencia, une vrai boule d’Enner

Auteur d’un doublé et capitaine d’un collectif équatorien bien huilé, Enner Valencia a été le grand bonhomme de ce match d’ouverture avant de sortir sur blessure à un quart d’heure du terme. Et tant pis s’il a fait couler quelques larmes à l’émir.

5 - Enner Valencia a marqué chacun des 5 derniers buts de l'Équateur en Coupe du monde. Seuls Eusébio (Portugal 1966), Paolo Rossi (Italie 1982) et Oleg Salenko (Russie 1994) ont fait mieux pour leur pays (6 fois de suite chacun). Indispensable.#coupedumonde2022 pic.twitter.com/kHhNUEAoE8 — OptaJean (@OptaJean) November 20, 2022

Bomber et pension alimentaire

Il existe désormais un point commun entre Eusebio, Paolo Rossi, Oleg Salenko et Enner Valencia : tous ont marqué cinq à six buts consécutifs de leurs sélections en Coupe du monde. Après la Suisse et un doublé contre le Honduras en 2014, le capitaine de laest sorti de sa boîte pour remettre le Qatar à sa place. Un penalty qu’il a lui-même provoqué, puis un coup de tête en extension sur un bonbon d’Angelo Preciado l’ont empêché de ressasser un premier pion hors-jeu dès le début des hostilités. Oui, Enner était vener d’entrée.Entre les lignes, dans les airs, dos et devant le but, Valencia avait flairé l’odeur d’une proie facile à dépecer.soufflait en zone mixte Karim Boudiaf, le milieu international qatari qui lui a mis quelques taquets sur le pelouse du Al-Bayt. Là aussi, Enner Valencia a encaissé sans broncher. Jusqu’à la 75minute, où son genou droit a dit stop., confiait le premier MVP du Mondial. Pour son coach Gustavo Alfaro, c’est une question de vie ou de mort.(le MVP), tonnait le ténor argentin.Forcément, leset les Lions de la Teranga porteront une attention toute particulière suite à cette entrée en matière. Même si l’actuelde Fenerbahce est loin d’être un inconnu. Au-delà d’avoir des maux de tête au stade Rennais il y a quelques semaines en Ligue Europa, Valencia est surtout le meilleur buteur de l’histoire de la sélection équatorienne (37 pions). Un homme qui squatte les gazons pro depuis dix piges, qui est passé par le Premier League à West Ham et qui a partagé le rond de serviette d’André-Pierre Gignac aux Tigres. Un gaillard prêt à tout pour sa nation, mais aussi pour toujours s’en sortir. Comme lors de cette rencontre internationale face au Chili, en 2016, Valencia a simulé une blessure pour être évacué du stade avec masque à oxygène. La raison ? La police s’était pointée ce soir-là, car le gaillard de 33 piges ne versait pas la pension alimentaire de sa fille. Les futurs adversaires de l’Equateur sont prévenus : Valencia est prêt à tout.

Par Andrea Chazy, au stade Al-Bayt

Tous propos recueillis par AC et MR.