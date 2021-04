Enfin un titre pour Harry Kane !

THE WINNER OF THE #LFA21 PREMIER LEAGUE PLAYER OF THE YEAR IS...@HKane pic.twitter.com/HGJEuZalgN — London Football Awards (@TheLFAOfficial) April 27, 2021

YOU VOTED. THE RESULTS ARE IN! Taking the top spot for the #LFA21 fan-voted Goal of the Season is @ErikLamela!The cheeky 'Rabona' past the keeper has secured Lamela's place in the LFA GOTS history! pic.twitter.com/fEAXwLYNuv — London Football Awards (@TheLFAOfficial) April 27, 2021

La course à l'Europe fait rage outre-Manche, mais l'on décerne déjà des distinctions.La cérémonie en ligne des London Football Awards - qui concerne uniquement les joueurs et clubs basés à Londres - s'est tenue mardi soir. Le trophée de meilleur joueur de Premier League a été décerné à Harry Kane, le buteur desréalisant une grande saison avec 21 réalisations et 13 passes décisives en 30 apparitions. Le jury composé de membres des instances et des médias l'a élu devant son coéquipier Heung-min Son, mais aussi Declan Rice et Tomáš Souček, hommes forts de West Ham, ainsi que le bonbon de Chelsea Mason Mount.Les, auteurs d'une très belle saison, ont raflé quelques trophées. David Moyes a été élu meilleur manager et Łukasz Fabiański a remporté le prix du meilleur portier. La pépite d'Arsenal Bukayo Saka est lui lauréat du trophée du meilleur espoir, et pour compléter la liste, le magnifique coup du foulard d'Erik Lamela dans le derby face auxa été élu plus beau but de la saison.C'est plus simple de gagner des prix quand on exclut Manchester et Liverpool.