Enfin le Nkunku de grâce ?

Auteur d'une très bonne préparation avec le Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku semble avoir les faveurs de Thomas Tuchel et peut espérer avoir un vrai rôle à jouer cette saison. Mais le déroulé des derniers exercices, durant lesquels il a dû se contenter d'un temps de jeu frustrant, incite à la méfiance.

Concurrence à dompter, âge à oublier

Dans l'une des salles du camp d'entraînement parisien, Christopher Nkunku, un peu hésitant, s'assoit tranquillement en compagnie de son partenaire Alec Georgen. Et trouve rapidement ses mots. «, pose-t-il au fil de la discussion.(Pastore)(Verratti)(Matuidi)La scène date d'il y un an et demi, à une période où l'interviewé ne portait pas la longue chevelure sophistiquée qu'il déploie aujourd'hui. Et s'il n'a pas (encore) égalé les noms évoqués, le Parisien a autant fait évoluer ses tifs que son jeu. En témoigne sa préparation d'avant-saison plus que réussie avec le PSG, durant laquelle il a profité de l'absence de nombreux internationaux pour convaincre à différents postes (dans l'entrejeu ou en tant qu'ailier), inscrire trois buts (dont deux face à Arsenal et l'Atlético de Madrid) et confirmer sa forme actuelle en faisant trembler les filets lors du Trophée des champions (4-0 devant Monaco). Bref, l'employé du mois, avec Ángel Di María. Et de quoi être optimiste pour la suite.D'autant que dès son arrivée au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel s'est rangé dans le camp des « admirateurs » de Nkunku. Autrement dit, l'entraîneur allemand n'était pas chaud à l'idée de le laisser partir s'aguerrir ailleurs, pensant que le petit pourrait avoir un vrai rôle à jouer en 2018-2019 avec son équipe formatrice. Ça tombe bien : après trois saisons à espérer du temps de jeu (respectivement quatre, cinq et six titularisations en Ligue 1) en récompense de ses bonnes performances, celui qui se décrit comme «» commençait à perdre patience. En clair, le Titi souhaite qu'on lui fasse davantage confiance., regrettait-il ainsi en mai dans les colonnes deau moment de juger son exercice 2017-2018.» Une prise de parole qui a le mérite d'être manifeste sans être déplacée.Le remplacement d'Unai Emery conjugué à l'écoute de Tuchel a donc persuadé Nkunku qu'un avenir était possible dans la capitale française : oui, l'année qui arrive sera différente des autres. Naïf, le garçon de vingt piges qui va encore devoir faire face à une concurrence exacerbée (Mbappé, Neymar, Di María, Draxler en attaque ; Verratti, Rabiot, Lo Celso au milieu, pour ne citer qu'eux...) ? La suite le dira. Toujours est-il que le risque en vaut la chandelle, tant le natif de Lagny-sur-Marne aime l'entité pour laquelle il transpire.» , martelait-il il y a quelques mois. À l'époque, le jeune Christopher venait de disputer sa deuxième partie de Ligue des champions. C'était à l'occasion d'une victoire 4-0 contre un certain Barcelone. «» Et peut-être encore plus maintenant.